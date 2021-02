annonse

Trygve Slagsvold Vedum vil ikke sette noen sluttdato.

Men Åslaug Haga og Liv Signe Navarsete snakker om å ha med klima- og miljøspørsmål i partiprogrammet, skriver Nationen.

Debatten tar seg opp før Senterpartiets landsmøte i juni, den står er mellom de som vil ha en sluttdato for oljeutvinning og de vil som fortsette som før.

Tidligere leder av SP Liv Signe Navarsete mener at Sp må være klarere i talen om at oljeutvinningen vil gå mot en avslutning. Hun mener at endringen til en grønnere industri skjer brått.

– Men Sp må være tydelig på at det er i den retningen den går. Slike spørsmål krever tydelige svar. Vi må forberede oss på at den store tiden for nye, store oljeutvinningsprosjekter er over, sier Navarsete, og mener Sp bør arbeide aktivt for grønne arbeidsplasser som gradvis skal avløse oljeproduksjonen, sier hun.

Debatten i SP omfatter også CO2-avgiften og elbilfordeler.

