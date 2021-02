annonse

annonse

Mímir Kristjánsson er gruppeleder for Rødt i Stavanger. Han skriver i Klassekampen at finnes to sett regler i Norge: Et for de fattige, og et for de rike.

Det er koronautbetalingene som får Rødt-politikeren til å se, ja.. rødt.

«Da de rødgrønne ville innføre krav om stopp eller begrensninger i utbytte fra bedrifter som overlever på skattebetalernes penger, ble Frps Sylvi Listhaug krenket. Alle former for regler som begrensa utbytte ville være «en mistenkeliggjøring og uthenging» av bedriftene. Til unge på Nav er Frp veldig opptatt av å «stille krav». Men til de rike kan vi ikke stille krav, for da krenker vi Sylvi Listhaugs følelser,» skriver han.

annonse

Kristjánsson nevner eksemplet med Cecilie Herlofsen, som ble skutt tre ganger på Utøya. «Årene etter terroren har hun brukt på å krangle med Nav om hva slags støtte hun har krav på. Herlofsens psykologer mente at hun har fått posttraumatisk stresslidelse (…) I første omgang avviste Nav at Herlofsen hadde denne diagnosen. De stolte verken på Cecilie eller på psykologene hennes,» skriver han og beklager seg også over «en mor på sosiale medier om hvordan Nav for n-te gang i livet krevde legeerklæring fra hennes sønn når han skulle få status som ung ufør. Sønnen hennes har Downs syndrom. Kontrollert blir også landets arbeidsløse. De over 200.000 som nå står i jobbkøen må hver 14. dag levere inn sitt meldekort til Nav.»

Kontrasten har man sett i hvordan bedriftene behandles.

«De borgerlige nekter å stille noen form for krav til hvordan bedrifter som mottar krisestøtte under pandemien skal bruke pengene. Resultatet er selvfølgelig at de bedriftene som har mulighet til det, betaler ut utbytte. Tidligere denne uka ble det kjent at Dyreparken i Kristiansand har tatt ut ti av tolv statlige støttemillioner, slik at eierkonsernet kan overføre penger til andre bedrifter som ikke er like støtteberettiga,» skriver Kristjánsson og konkluderer:

annonse

– Det finnes to settmed regler i Norge, et for de rike og et for de fattige. De på toppen må vises tillit og anspores til ekstra innsats i form av bonuser. De på bunnen må kontrolleres nøye, og piskes til innsats gjennom trusler om økonomisk straff. Milliardæren kan få millioner i krisestøtte uten krav, men den arbeidsløse må dokumentere at hun fortjener hver eneste krone. Det er dette systemet Erna Solberg kaller dugnad.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474