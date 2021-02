annonse

Får 335.000 studenter.

Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo (UiO), er blitt valgt som den første presidenten i den nye, europeiske universitetsalliansen Circle U.

Foruten UiO omfatter Circle U. Aarhus Universitet, Humboldt-Universität zu Berlin (Tyskland), King’s College London (Storbritannia), Université de Paris (Frankrike), Univerzitet u Beogradu (Serbia) og Université catholique de Louvain (Belgia).

– Alle de syv universitetene er sterke, forskningsintensive breddeuniversiteter, og er alle lokalisert i europeiske hovedsteder eller store byer, heter det i en pressemelding fra UiO som NTB har formidlet.

– Mer enn noen gang er det behov for europeisk samarbeid, sier Stølen.

– Jeg kan ikke tenke meg en bedre måte å bidra til det på enn ved bringe studenter og ansatte sammen i et europeisk universitet som Circle U., fortsetter UiO-rektoren.

Universitetsalliansen, som nå er i startgropen, skal gi studenter og ansatte en europeisk campus med tilgang til flere studietilbud og flere og mer fleksible måter å samhandle på, på tvers av fag og geografiske grenser, går det frem av pressemeldingen.

Imidlertid må de 335.000 studentene og 51.000 vitenskapelig ansatte under Circle U.-paraplyen vente i tre år.

Meet our first alliance President, rector @sveinstlen @UniOslo! "Europe needs more, not less cooperation – and I can't think of a better way to inspire that than by bringing students and staff together in a truly European University like Circle U," Stølen says. @EUErasmusPlus 🎓 pic.twitter.com/Ln3mmEjrdo

— Circle U. (@CircleU_eu) February 1, 2021