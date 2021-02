annonse

Amerikansk politikk er tilbake til normalen. Det vil si at landet er styrt av et innsidemiljø i Washington D.C. bestående av ordflinke politikere og pengesterke lobbyister.

Det er et system der folket kun bestemmer hvert fjerde år, ellers så avgjøres saker på bakrommet etter påvirkning fra mektige særinteresser. Ikke ulikt vårt eget hjemland.

Spørsmålet er om mange amerikanere våkner opp og spør, er det dette vi egentlig ønsker?

De ville nok ha vekk personen Trump, men kanskje ikke politikken. De godt betalte jobbene er flyttet til lavkostland, der lønningene er lave, fagforeninger er forbudt og arbeiderne knapt har rettigheter. Trump ville ha jobbene tilbake. Det blir nok slutt på det. For mange vil det bli en blåmandag at Biden ser ut til å satse på det grønne skiftet. Vindmøller er nok ikke mer populært i USA enn her hjemme, og sikkert ikke mer lønnsomt heller. Det også i en tid der USA endelig har blitt selvforsynt med olje.

Trumps politikk vil ikke forsvinne

«Make America Great Again» var ikke noe Trump fant opp. Han bare spilte på den underliggende misnøyen. Han satte ord på folks følelser. Arbeiderklassen har ikke hatt reallønnsvekst på flere tiår, og det i en tid der de rike har blitt enda rikere. Så rike at de kan kjøpe seg innflytelse i politikken. Det har alltid vært en sterk mistro til Washington, mannen i gata ser på dem nærmest som kjeltringer. Det gjenspeiles i filmer og bøker, de største skurkene i fiksjonens verden finner man igjen i Washington.

Viruset har herjet i USA og økonomien halter, noen har mistet jobben og andre har fått økonomiske problemer. Dette burde ha vært førsteprioritet for demokratene etter at de vant. Landet er inne i en krise og det de trenger er handlekraftige politikere. Men de har visstnok viktigere ting å ta seg til, de skal stille Trump for riksrett. Selv om han har gått av. Demokratene har holdt på i fire år med å felle Trump, og de fikk ham tilslutt vekk. Men nå kommer de nok til å miste troverdighet, hvorfor fremdeles forfølge mannen? Det er ikke politikk lenger, men en vendetta.

Trump ville endre ting for folk flest, men da fikk han det etablerte mot seg, med gammelmedia som mikrofonstativ. Journalistene brydde seg ikke om Trumps politikk, det var bare han som person. I kontrast er Biden en meget politisk korrekt mann. Han kan snakke og snakke, helt uten å si noe. Hva er bedre enn det, da behøver han ikke å stå til rette for noe.

Trump derimot holdt det han lovet, og det skremte innsidemiljøet i Washington. Da var det trygt å få inn Joe Biden, han har vært i miljøet i snart femti år. Allerede i 1972 ble han som ung advokat valgt inn som senator fra delstaten Delaware. Eller skatteparadiset Delaware. Over halvparten av USA børsnoterte selskaper har sitt «hovedkontor» i Bidens hjemstat. Det er faktisk registrert flere selskaper i Delaware enn innbyggere. Mange av selskapene driver internasjonalt, og har satt opp et system der de knapt betaler skatt.

Slik som Facebook, de er pålagt å betale skatt i USA for deres inntekter der og i Canada, og de har sitt «USA-kontor» i Bidens hjemstat. I EU er Facebook registrert i Irland. De har omsetning i der på noen titalls milliarder kroner, men betaler bare noen millioner kroner i skatt. Årsaken til det er at Facebook Irland betaler leie av lisenser fra Facebooks «avdeling» i skatteparadiset Cayman Island. Trump ville at de skulle skatte i USA – kan det være årsaken til at Big Tech gikk mot han?

Trump stiller nok ikke til valg neste gang, men visjonen om «Make America Great Again» forsvinner ikke. Det republikanske partiet er ikke i oppløsning, slik norske medier sier. Det kommer vi nok til å se ved mellomvalget i 2022, og ikke minst presidentvalget i 2024. Jeg tipper at Trumps allierte i senatet, Ted Cruz tar over, og at han blir valgt til president. Kanskje han får igang USA etter fire lange år med «Sleepy Joe».

