President Joe Biden mener at hans forgjenger, president Donald Trump, ikke burde ha tilgang til etterretningsoppdateringer i fremtiden.

Biden kom med kommentarene som et svar på et spørsmål under et eksklusivt intervju med CBS-anker Norah O’Donnell som ble sendt fredag.

Tradisjonelt mottar tidligere amerikanske presidenter noen etterretningsopplysninger etter at de har forlatt presidentembetet. USA 46. president mener at denne praksisen burde ende med Trump, med henvisning til hans «uberegnelige oppførsel».

– Bør tidligere president Trump fortsatt motta etterretningsopplysninger?, spurte programleder O’Donnell.

– Jeg tror ikke det, svarte president Biden.

– Hvorfor ikke?, kontret O’Donnell.

– På grunn av hans uberegnelige oppførsel som er urelatert til opprøret, presiserte Biden

– Du har kalt ham en eksistensiell trussel. Du har kalt ham farlig. Du har kalt ham hensynsløs, fortsatte O’Donnell.

– Ja, det har jeg. Og jeg tror det, samtykket Biden.

– Hva er din verste frykt hvis han fortsetter å få disse etterretningsopplysningene?, spurte CBS-programlederen avslutningsvis.

– Jeg vil helst ikke spekulere høyt. Jeg tror bare at det ikke er noe behov for at han har tilgang etterretningsopplysningene. Hvilken verdi har det å gi ham etterretningsinformasjon? Hvilken innvirkning har han i det hele tatt, bortsett fra at han kanskje glipper og sier noe?, avsluttet Biden.

