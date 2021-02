annonse

USAs utenriksminister Antony Blinken presset Kina om Hongkong og behandlingen av uigurene i den første samtalen mellom de to landene siden presidentskiftet.

– Jeg gjorde det klart at USA vil forsvare våre nasjonale interesser, stå opp for våre demokratiske verdier, og holde Beijing ansvarlige for deres misbruk av det internasjonale systemet, skriver Blinken i om sin samtale med den høytstående kinesiske tjenestemannen Yang Jiechi.

Blinken gjorde det klart for Yang at «USA vil fortsette å kjempe for menneskerettigheter og demokratiske verdier, også i Xinjiang, Tibet og Hongkong», heter det i en uttalelse fra det amerikanske utenriksdepartementet.

Blinkens forgjenger Mike Pompeo anklaget i januar Kina for folkemord på uigurene i Xinjiang-regionen. Under sin første pressekonferanse som utenriksminister, sa også Blinken at han tror Kina begår folkemord mot uigurene.

Flere vestlige land og menneskerettighetsorganisasjoner har anklaget Kina for å ha internert minst 1 million uigurer og andre muslimer i store leirer i omskoleringsleirer i Xinjiang.

