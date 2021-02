annonse

Anti-Trump kanalen CNN var i fritt fall i Joe Bidens første uke som president. Antallet seere har falt med 44 prosent i samme periode; det påvirker selvfølgelig selskapets inntekter som er reklame og sponsing.

Amerikanerne har reagert voldsomt på den ensidige nyhetsdekningen av presidentvalget mellom Trump og Biden, og stadig flere har flyttet over til TV-sendinger fra streamede selskap og kabel-tv selskap, der nyhetene oppfattes som mer balanserte, melder Washington Times.

Millioner av TV-seere har forsvunnet fra CNN, og det er altså «den folkelige straffen» som nå kommer i bakkant av løgnaktig og ensidig propaganda på vegne av Joe Biden og tilhørende massiv og unyansert sverting av Donald Trump.

CNN har vist at objektiv journalistikk ikke lenger teller, og nå har TV-selskapet fått de solide etterdønninger av sitt dårlige håndverk rett i fanget.

Uten Trump i Det hvite hus, en president man hver dag kunne skjelle ut, mistenkeliggjøre og lyve om, har det ikke vært mulig verken for CNN eller MSNBC å opprettholde seertallene.

I siste uke av januar – Joe Bidens første uke som president – falt CNNs totaloppslutning blant seerne med hele 44 prosent sammenlignet med uken før.

I ovennevnte video ser vi daværende leder av Kringkastingsrådet (2014 til 2018) Per Edgar Kokkvold (nr. 2 fra høyre) fortelle hvorfor NRK ikke behøver å drive objektiv journalistikk overfor Donald Trump.

Fravær av etterrettelighet og objektivitet er kjent også i Norge

I Norge er vi «dømt til å svelge unna» mer enn 6 milliarder i ufrivillig skatt, for å holde liv i den samme ensidige svertingen av Trump, jøder, klimaskeptikere, innvandringsmotstandere og motsatt hyllest av «påstått suksessfull multikultur», Greta Thunberg-klanen og politikere på venstresiden med «de riktige verdiene».

Mens TV-seere kan forlate CNN og andre kanaler de ikke lenger har tillit til og dermed bidra til å svekke medienes status og inntekt, har ikke vi i Norge de samme mulighetene hva angår NRK. Joda vi kan slutte å se på, slutte å lytte til og slutte å lese NRKs nettsider, men vi er pålagt å betale for dette uansett.

Målinger og statistikk viser at NRKs oppslutning blant lyttere og seere har falt dramatisk over få år, men det får ingen følger for pengestrømmen, snarere tvert om.

Norsk Mediebarometer per mai 2020 viste at andelen av de mellom 7 og 79 år, som så på TV en alminnelig dag, var falt fra 82 prosent i år 2000 til 48 prosent i 2020. Et flertall av folket ser altså ikke daglig fjernsyn i det hele tatt.

Av de som ser TV, hadde NRKs kanaler i nevnte måling en samlet andel på 30 prosent.

NRK taper terreng også blant radiolytterne. Bare 48 prosent av alle nordmenn hørte på radio daglig, ifølge ovennevnte måling.

Av disse har NRKs mange kanaler en samlet andel på 27 prosent.

NRKs posisjon blant lyttere og TV-seere var reelt sett så svekket at lisensordningen ble avviklet, men med Fremskrittspartiets daværende finansminister Siv Jensen i regjering ble det utbasunert at «nå er den forhatte lisensordningen borte».

Det var bare det, at med NRK-skatten Jensen bidro til, fikk NRK enda mer penger, selv om statskanalens oppslutning faller og NRKs troverdighet ikke lenger holder mål for store deler av det norske folk.

Kun en vei ut av dette demokratiske uføret

Det er beklagelig at mange ikke forstår at det er en uheldig kobling at det er Stortinget som legger rammene for en statlig kringkaster – og at dette setter NRK i en avhengighetssituasjon.

Selvfølgelig betyr denne avhengigheten noe, og når Abid Raja, som er kultur- og likestillingsminister samtidig også er generalforsamling i NRK, betyr det en hel del. At avisene, i likhet med de ansatte i NRK, også «spiser av politikernes hånd» er også uheldig. Man biter som kjent ikke hånden som gir en brød.

Hvert år får avisene 2 milliarder kroner i direkte og indirekte støtte, herunder momsfritak. Det er i tillegg holdt liv i en subsidiert distribusjonsordning via Posten, dette for at avisene skal få ut papirutgavene til steder der de selv ikke distribuerer. Ordningen koster skattebetalerne nærmere 1 milliard per år.

Det kan ikke være tvil om at politikerne ser seg svært godt tjent med å ha gode forbindelser til pressen og vice versa. Derfor ser vi ikke at politiske partier på dagens Storting i nevneverdig grad fremmer forslag om kutt i overføringer til pressen eller privatisering av NRK.

«Tilbakebetalingen» pressen da bidrar med er å la være å stille kritiske spørsmål til politikerne knyttet til innvandring, integrering, klima m.v., som er de virkelig store samfunnsspørsmålene i vår tid.

Snarere ser vi at pressen, i likhet med hvordan de løp i flokk her i Norge for enøyd og skammelig å hylle Biden og snakke ned Trump, roser og driver kampanje for norske politikere, som er for feige til å ta tak i og ta et oppgjør med de viktige spørsmålene.

Samtidig ser vi i norsk presse at nyheter sminkes, underslås og at de som ønsker endringer i for eksempel bestående innvandringspolitikk eller i forholdet til EU, FN og påstått nødvendige klimatiltak, holdes ute av fokus eller svertes.

Den eneste måten å bli kvitt NRK-skatten og pressestøtten på er å stemme inn flust med politikere på Stortinget, som ønsker å eliminere disse samfunnsnedbrytende pressestøtteordningene og den statlige nyhetskanalen ved valget i september i år.

