En fri og uavhengig presse er en forutsetning for demokrati, ytringsfriheten og rettsstaten. For å sikre konkurranse og mangfold i mediene vil vi arbeide for størst mulig grad av etableringsfrihet i medienæringen. Ordinære konkurranseregler skal også gjelde for mediebedrifter.

Pressestøtten i Norge har som uttalt hensikt å sikre mangfoldet i pressen, ved å understøtte mindre aviser som trues av store aktører i sitt marked. Demokratene er likevel skeptisk til denne ordningen, da den lett kan sette avisene i et avhengighetsforhold til myndighetene.

Demokratene vil derfor gradvis avvikle pressestøtten, og heller innføre skattemessige fordeler som gjelder likt for alle aktørene i markedet. Da blir den økonomiske drahjelpen nøytral, lik for alle og ikke underlagt politisk skjønn og bindinger.

For å skape et fungerende demokrati er det viktig at mediene retter et kritisk lys på myndighetene og slipper til opposisjonelle stemmer. Dersom Norge skal være et demokrati, bør ikke de største mediebedriftene kontrolleres av landets ledere og politikere.

NRK blir dessverre kontrollert av den politiske eliten. Partiene som allerede er på Stortinget får all oppmerksomhet; partier som er i opposisjon til den etablerte eliten ties i hjel.

NRK skal bistå befolkningen med å føre tilsyn med politikerne. Derfor skal ikke mediebedriftene øverste ledere velges av politikerne som mediebedriftene jo skal føre tilsyn med. I tråd med Demokratenes prinsipp om at makt skal flyttes fra eliten til folket, skal lederne i disse mediebedriftene velges av folket.

Valget av kringkastingssjef kan derfor organiseres og velges av folket gjennom Altinn.

