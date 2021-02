annonse

Lou Dobbs Show har vært det aller mest populære programmet på den amerikanske TV-kanalen Fox Business. Nå er den tatt av luften med umiddelbar virkning.

Lou Dobbs (75) begynte sin karriere i CNN. Fra 2011 begynte han i Fox Business, som er søsterkanalen til Fox News. Begge kanalene eies av Fox News Media.

Etter valget 3. november var det ikke minst på Lou Dobbs Show at advokatene Sidney Poweel og Lin Wood slapp til med påstander om valgfusk gjennom Dominion. Også selskapet Smartmatic ble nevnt i forbindelse med valgjusk gjennom stemmemaskinene. Se f.eks her:

Nå meldes det blant annet av The Los Angeles Times, The New York Times og The Washington Post at programmet Lou Dobbs Tonight er tatt av luften.

Dette skjer selv om showet er det mest populære programmet hos Fox Business. Årsaken antas å være et søksmål Smartmatic reiste et søksmål mot TV-kanalen. Smartmatic leverte programvare og teknologiske løsninger til presidentvalget, og de krever erstatning for påstandene om valgfusk.

Tre programledere på Fox omtales i søksmålet fra Smartmatic. Det er Lou Dobbs, Maria Bartiromo og «Judge» Jeanine Pirro.

Smartmatic krever angivelig 2,7 milliarder dollar, rundt 23 milliarder kroner.

Donald Trump har uttalt seg i rosende ordelag om Lou Dobbs.

– Han er og var fantastisk. Ingen elsker Amerika med enn Lou. Han hadde en stor og lojal tilhengerskare som kommer til å følge nøye med på hans neste trekk, og det inkluderer meg, sier Trump ifølge CNN.

