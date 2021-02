annonse

Tidligere i uken refererte Resett til Paul Singer, en 77 år gammel hedgefond-forvalter, som latterliggjorde Bitcoin.

– Jeg har drevet med investeringer lenge, og har for lengst gitt opp å basere mine investeringsbeslutninger på forventningen om at markedene, investorene og traderne er rasjonelle. Folk prøver å være rasjonelle og de tror de er rasjonelle, men ganske ofte er de ikke det. Og det er knapt noe bedre eksempel på det nå om dagen enn kryptovaluta, sa Singer og fortsatte:

– Å fortelle meg at noe som er lagd som et computerprogram, hvor du engasjerer deg i en prosess hvor du sitter foran pc-en din og etter en stund, samt forbruker av en haug med elektrisitet, så popper det opp en beskjed om at du har laget noe, er latterlig. Det [Bitcoin/kryptovaluta] er ingenting.

I kommentarfeltet til Resett var det blandet mottakelse. Mange støttet opp om Singer, men han møtte også motbør.

– Det er en myte at bitcoin ikke har noen reell verdi fordi det ikke er en fysisk enhet. Den reelle verdien til bitcoin er såkalt “immutability” (uforanderlighet på norsk). I korte trekk betyr det at en bitcoin transaksjon, når den først er på blokkjeden, aldri kan reverseres. Det er denne *egenskapen* som gir bitcoin reell verdi, skrev «Petrus».

– I mellomtiden stiger bitcoin mot 40 000 dollar igjen… BTC sin bunn etter et “krasj” har alltid vært vesentlig over forrige toppnivå i 4års sykluser basert på halvering av produksjon av nye btc og stock to flow. Hvorfor skriver Resett alltid om tullinger som ikke skjønner Bitcoin? skriver «Per Dulyver».

Balanse er viktig og det står store verdier på spill. De som kjøpte Bitcoin til 1 dollar for ti år siden, har gjort et varp. Så lite som 1000 personer sies å eie 40 prosent av all Bitcoin. Det var de som kom inn på et tidlig tidspunkt da Bitcoin var så å si gratis.

Så herved serverer vi to videoer fra folk som har en interesse av at Bitcoin og Ethereum (en annen prominent kryptovaluta) stiger. De har nemlig investert i det selv. Øverst er det Vinkelvoss-tvillingene som startet med Bitcoin i 2012 som samtaler med Real Vision CEO Raoul Pal.

Under er det Brian Norton, COO of MyEtherWallet, som intervjues på Kitco News.

Er Bitcoin (og Ethereum) pyramidespill, eller ikke?

