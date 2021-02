annonse

Målet er Georgias selvstendighet gjennom løsrivelsen fra den amerikanske unionen.

En privat paramilitær gruppe kjent som Georgia III% Martyrs har dannet allianser med andre høyreekstreme grupperinger i delstaten, som følge av arrestasjonene av deltakere på stormingen av Capitol Hill 6. januar.

Georgia III% Martyrs er blant annet kjent for å ha stått for den private sikkerheten til den omstridte nyvalgte republikanske kongresskvinnen og konspirasjonsteoretikeren Marjorie Taylor Greene under valgkampen i delstaten i 2020.

Leder Justin Thayer bekreftet allianseforholdet i en tekstutveksling med lokalavisen The Atlanta Journal-Constitution denne uken.

– Måten som patrioter nå blir jaktet på og arrestert av andre menn og kvinner som har avlagt den samme eden, har ødelagt enhver tro jeg hadde på at det var mulig å redde eller reformere USA som en enhet, skrev han.

Thayer presiserte at Georgia III% Martyrs nå har alliert seg med American Brotherhood of Patriots, American Patriots USA (APUSA), samt en militsgruppe basert i nord-Georgia. Militsgruppen ledes av Chester Doles, som har tilhørt forskjellige rasistiske og nynazistiske hatgrupper – deriblant Ku Klux Klan – før han dannet sin nye gruppe i 2019.

I et intervju tidligere denne uken, bekreftet det tidligere Ku Klux Klan-medlemmet at militsgruppene faktisk jobber sammen, men ville ikke gå i detalj på hva de hadde tenkt å gjøre.

Selvstendig stat

De kombinerte gruppene har likevel som politisk målsetning at Georgia skal bli en selvstendig stat gjennom løsrivelsen fra den amerikanske unionen.

– Det skal skje gjennom en endring av den amerikanske grunnloven, eller gjennom det amerikanske eksperimentets kollaps, sa Theyer i en uttalelse og kom med klar tale:

– I de siste 150 årene har den imperialistiske Yankee-kulturen i nordøst formet Georgia – og sørstatene mer generelt – i sitt perfekte bilde.

Doles, på sin side, har mistet troen på demokratiet og virker ikke å utelukke noe:

– Ting er annerledes nå. Alt har forandret seg. Vi har sett vår siste republikanske president i amerikansk historie. Stemmeseddelen – vi prøvde så godt vi kunne – virker ikke, sa han.

Grobunn

Forskere sier at på grunn den politiske uroen som har funnet sted i USA over det siste året, spesielt hendelsene 6. januar, har ekstremistgrupperinger fått muligheten til å samarbeide på tvers av ideologiske skillelinjer, og skape allianser basert på felles forurettelser og fiender.

Presidentvalget i november og spredningen av påstander om valgfusk presset bare disse gruppene nærmere hverandre.

– Vi så medlemmer av tradisjonelle militser, forkjempere for hvit makt, QAnon og andre folk i de samme offentlige rommene hvor de hevdet å ha svært like fiender, argumenterte Amy Landiorio, forsker ved Anti-Defamation League’s Center for Extremism, til The Atlanta Journal-Constitution.

– Denne «delte offermentaliteten» rundt utfallet av presidentvalget skapte en mulighet for taktiske allianser mellom grupper som normalt ikke vil ha noe å gjøre med hverandre, la hun til.

Hampton Stall, en militsforsker ved Armed Conflict Location and Event Data Project, bekrefter forholdene:

– Vi kommer til å se mye av denne koalisjonsbygningen med noen ganske ubehagelige aktører, advarte han.

