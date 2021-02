annonse

Forleden dag ble en 30 år gammel kvinne fra Romania anholdt av politiet og innsatt på Politiets utlendingsinternat.

Utlendingen er rumensk statsborger, og har ingen tilknytning til Norge i form av fast adresse, arbeid eller familie. Til politiet har utlendingen forklart at hun har livnært seg ved hjelp av å bomme penger fra forbipasserende på gaten.

Politiet har nå truffet vedtak om bortvisning, som medfører at utlendingen plikter å forlate landet. Hun er dermed ulovlig i riket og uten rett til opphold.

Det er også mistanke om at utlendingen bevisst har fremvist en uriktig timebestilling hos Servicekontoret for utenlandske arbeidstakere (SUA) for å legitimere et eventuelt lovlig opphold i Norge.

Politiet har avdekket at utlendingen verken er arbeidstaker eller arbeidssøker i Norge slik loven betinger for et eventuelt lovlig opphold utover tre måneder.

Sett i relasjon til ovennevnte, anmodet politiet Oslo tingrett om at utlendingen skulle interneres i en periode av to uker.

I den forbindelse anførte politiet at det eksisterer bestemte saklige støttepunkt for å anta at utlendingen ville forsøke å unngå gjennomføringen av det ovennevnte utvisningsvedtaket dersom utlendingen nå løslates.

Derfor er det avgjørende for politiet å ha kontroll på utlendingen frem til en hjemsendelse til hjemlandet kan realiseres.

Ifølge politiet, er utlendingen planlagt returnert til Romania 13. februar 2021.

Tingrettens beslutning

Oslo tingrett, ved tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen, var ubetinget enig i politiets begjæring, hvorpå det ble bestemt at utlendingen kan holdes innsatt og internert til og med 19. februar 2021.

