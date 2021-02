annonse

«Noe merkelig skjedde etter 3. november: Ingenting»

Slik begynner en artikkel i Time publisert fredag 5. februar.

– Nasjonen var forberedt på kaos. Liberale grupper hadde erklært at de ville gå i gatene og hadde planlagt hundrevis av protestaksjoner. Høyreorienterte militser forberedte seg til kamp. I en meningsmåling før valget hadde 75 prosent av amerikanerne uttrykt bekymring for vold, fortsetter de.

I stedet kom det bare en merkelig stillhet. Trump erkjente ikke nederlag, men ingenting skjedde. Snarere erklærte mediene seier for Biden 7. november. Her er ordene Time – en meget liberal og mainstream publikasjon – skriver:

«Det var en konspirasjon som utfoldet seg bak kulissene, en som både la en demper på protestene og som koordinerte motstand [mot Trump] fra de administrerende direktørene [Big business]. Begge overraskelsene kom som et resultat av en uformell allianse mellom venstreorienterte aktivister og næringslivsmoguler.»

De skriver videre at «pakten ble formalisert i en kort, lite omtalt felles uttalelse på valgdagen mellom U.S. Chamber of Commerce [USAs svar på NHO] and AFL-CIO [American Federation of Labor and Congress of Industrial Organisations, som er den største føderasjonen av fagforeninger i USA: USAs svar på LO].

– Begge parter så det som en form for implisitt avtale – inspirert av sommerens massive, noen ganger destruktive antirasistiske protester. En avtale hvor arbeidskraft og kapital slo seg sammen for å motstå Trumps angrep på demokratiet, skriver de.

Time Magazine skriver i hyllende ordelag om denne alliansen. Og den var enda mer omfattende:

«Håndtrykket mellom business og fagforening var bare en komponent av en stor og bred allianse for å beskytte valgene – en ekstraordinær operasjon i skyggene som ikke tok sikte på å vinne, men å sørge for at valget ble fritt og rettferdig, troverdig og uten korrupsjon. I over ett år forsøkte et løst nettverk av operatører å styrke USAs institusjoner mens de kom under hensynsløst press fra pandemien og en autokratisk president.»

Time hevder videre at «selv om mye av aktiviteten skjedde på venstresiden, var den uavhengig av Biden-kampanjen og gikk på tvers av ideologiske linjer, med avgjørende bidrag fra uavhengige og konservative aktører.»

De var angivelig «desperate etter å hindre en Trump-seier» og de arbeidet «langs hele spekteret».

«De fikk delstater til å endre stemmesystemet og lovene og bidro til å samle inn hundrevis av millioner dollar i privat og offentlig finansiering.» De kjempet mot søksmål, rekrutterte «armeer av valgmedarbeidere og fikk millioner av mennesker til å stemme per post for første gang».

De presset også sosiale medier til å involvere seg mot «desinformasjon» og finansierte en rekke kampanjer for å få folk til å stemme tidlig.

Nøkkelpersoner

Time beskriver hvordan en mann ved navn Mike Podhorzer, rådgiver for fagforeningen AFL-CIO tok en sentral rolle i det hele fra høsten 2019. Fagforeningen var bekymret for at så mange i arbeiderklassen hadde stemt på Trump i 2016, og nå skulle pampene slå tilbake mot den vanlige arbeider. De allierte seg dermed med pengefolkene i USA, skriver Time i en tone som hyller initiativet som en «kamp for å redde demokratiet».

Med Covid-19 pandemien og nedstengningen fra mars øynet de muligheten til å styrke og omdanne valgsystemet til å håndtere et mye større antall forhåndsstemmer og drive kampanjer for å få folk til å benytte seg av disse mekanismene. Kongressen bidro med 2 milliarder dollar, og Mark Zuckerberg i Facebook bidro med 300 millioner dollar av sine egne penger.

Allerede i november 2019 inviterte Zuckerberg ni «civil rights leaders» til middag hjemme hos seg selv der de advarte ham mot de «falske nyhetene om valget som var i ferd med å spre seg». Det kommer også frem at denne koalisjonen aktivt brukte protestene etter drapet på George Floyd til å «skape moment opp mot valget».

En uke før valget tok U.S. Chamber of Commerce kontakt med Podhorzer. De ville samarbeide. Tradisjonelt hadde næringslivet støttet republikanerne. Angivelig var næringslivet redd for at protestene fra antirasistene man hadde sett på sommeren hadde potensiale for uro som kunne skade økonomien.

– Med så sterke spenninger, var det betydelig bekymring for uro rundt valgene, eller et sammenbrudd i den sedvanlige måten vi håndterer omstridte valg på, sier Neil Bradley, visepresident i U.S, Chamber of Commerce. Derfor kom de ut med en felles uttalelse med fagforeningene som ble forstått som støtte til Biden og motstand mot Trumps påstander om valgfusk.

Alliansen, som Time beskriver som en «konspirasjon», men uten negativ betydning denne gang, fortsatte å jobbe aktivt med å motstå Trumps forsøk i og utenfor rettssystemet på å omgjøre de sertifiserte resultatene. Blant annet ble Antifa og BLM-aktivister holdt tilbake fra å gå ut i gatene og konfrontere pro-Trump grupper som Proud Boys. De var redde for at Trump skulle bruke slike sammenstøt som påskudd.

– Bombe

Fox News omtaler Time-artikkelen som en «bombe». En av ankerne Laura Ingraham kaller det en «uhellig treenighet» som samarbeidet om å felle Trump. For det første Big Tech, noe som ikke var en overraskelse, sier hun og som var tydelig da Twitter hindret spredningen av informasjon om Hunter Bidens laptop. «En meningsmåling fra november fant at 4,6 prosent av Bidens velgere ikke ville stemt på ham om de visste om laptopen, men Biden vant med 4,4 prosent,» sa hun.

Den andre parten var Black Lives Matter, som Ingraham omtaler som «Bidens lojale fotsoldater».

Den tredje parten i denne uhellige alliansen var Big Business. Ingraham blåser av påstandene av at de var bekymret for demokratiet. Den reelle motivasjonen for kapitalkreftene som motsatte seg Trump var å sikre «tilgang til billig utenlandsk arbeidskraft og en endeløs strøm av mennesker over grensene [migranter],» sa Ingraham.

