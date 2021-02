annonse

I desember 2019 ble en gambisk mann i slutten av 30 årene pågrepet i en politikontroll i Bergen.

Utlendingen kunne ikke legitimere seg med pass, eller andre identitetsdokumenter. Han ble derfor pågrepet, og politiet startet en utvisningssak.

Asyl

Da utlendingen et par dager etter anholdelsen forsto at politiet ønsket å returnere ham til Gambia, søkte han om beskyttelse i riket. To måneder etter, avslo Utlendingsdirektoratet (UDI) denne asylsøknaden. Utlendingsnemnda (UNE) fastholdt UDI sitt vedtak, med utreisefrist 27. mars 2020.

Av frykt for at utlendingen ville forlate landet, eller ta opphold på en ukjent adresse for politi, ble han innsatt på politiets utlendingsinternat i påvente av en tvangsretur til hjemlandet.

På grunn av den pågående Covid–19 pandemien, samt at aktuelle flyavganger var kansellert og innstilt, ble utlendingen løslatt 17. mars 2020. Han fikk da restriksjoner om å oppholde seg på en bestemt adresse.

Spania

For å avdekke utlendingens riktige personalia, iverksatte Politiets utlendingsenhet (PU) forskjellige undersøkelser og etterforskningsskritt, også internasjonalt.

I Spania viste det seg at utlendingen var registret med et helt annet navn og fødselsdata enn det han hadde oppgitt til norsk politi. Men, han har aldri hatt en oppholdstillatelse der. Derimot hadde spansk politi journalført to gambiske passnumre på utlendingen.

Postforsendelse

23. januar 2021 oppdaget Tollvesenet et gambisk pass i en postforsendelse som hadde samme passnummer som spansk politi hadde videreformidlet til PU sin saksbehandler.

Passet var sendt fra Spania, og adressert til en norsk kvinne med bopel i Bergen. Bortsett fra at passets fødselsdata ikke stemte over ens med det utlendingen hadde oppgitt i sin asylsøknad, ble det raskt blottlagt at passet tilhørte utlendingen.

Pågrepet på nytt

29. januar 2021 besøkte politiet i Bergen adressen passet var adressert til, og påtraff utlendingen. Denne bopelen er ikke samme oppholdssted han fikk ved løslatelsen pålegg om å oppholde seg på. Ei heller hadde han oppgitt adresseendring til politi, noe han er forpliktet til.

Det viste seg at utlendingen oppholdt seg på nærværende adresse med sin samboer og deres felles barn.

Utlendingen ble igjen pågrepet og overført til Politiets utlendingsinternat på Trandum. Han har fortalt politiet at han ønsker å reise til Sverige eller Spania, samtidig som han ikke har til hensikt å reise til Gambia. Han ville ikke at politiet skulle få kjennskap til passet, fordi at da kunne de returnere ham til hjemlandet.

Angående passet som ble beslaglagt av Tollvesenet, skulle dette benyttes slik at utlendingen kunne bli registret som far til barnet han hadde fått sammen med kjæresten.

Relatert til politiets samlede betraktninger av utlendingens ulovlige oppholds historikk i Norge, er det konkrete støttepunkter for å anta at utlendingen vil unndra seg en gjennomføring av en tvangsretur til Gambia.

Politiets representant fra PU anmodet derfor Oslo tingrett 1. februar 2021 om at utlendingen ble internert i inntil fire uker.

Siden november 2020 har Gambia vært åpent for kommersiell flytrafikk, og PU har allerede begynt å planlegge en organisert og kontrollert uttransport av utlendingen til dette landet.

En kjennelse til ettertanke?

Dommerfullmektig med alminnelig fullmakt, Arne Petter Byre Sandvik, i Oslo tingrett kom frem til følgende kjennelse:

«Retten er enig i at det foreligger en konkret og objektiv unndragelsesfare. Retten viser til at utlendingen ikke frivillig har forlatt riket innen utreisefristen, særlig at han heller ikke har gjort forsøk på utreise etter at Gambia på nytt ble åpnet for flytrafikk. Han er nå kjent med at politiet planlegger uttransport, og det antas derfor å være en reell fare for at utlendingen unndrar seg.

Retten mener samtidig at faren for unndragelse er noe lavere nå enn den var tidligere, idet retten viser til at utlendingen har fått et barn med en norsk kvinne. Han har ennå ikke fått på plass farskapserklæring til barnet. Barnet ble født for en måned siden. Han ønsker nå å erklære farskap til barnet og søke oppholdstillatelse som familiegjenforening. Retten legger til grunn at utlendingen forstår at unndragelse av uttransport vil vanskeliggjøre eventuell ny oppholdstillatelse.

Retten kan ikke se at internering i inntil fire uker med sikte på snarlig uttransport til Gambia er uforholdsmessig, selv ikke om det legges til grunn at det vil være best for barnet om han ikke interneres. Han har ikke lovlig opphold i riket og skal uttransporteres.

Retten har likevel, under noe tvil, kommet til at internering ikke er et nødvendig inngrep hensett til at unndragelsesfaren nå antas å være mer begrenset enn før. Retten viser til at utlendingen har forklart at han fortsatt formelt er bosatt hos fetteren, men at han også er en del hos kvinnen han nå har et barn med. Retten antar at han forut for beslutningen om opphold på bestemt sted, overholdt dette. Utlendingen har nå kjent oppholdssted, og hensett til at utlendingen nå ønsker å søke opphold via familiegjenforening, antar retten at internering ikke er nødvendig for å unngå at han unndrar seg.

Retten tar ikke politiets begjæring til følge»

Med andre ord – Oslo tingrett løslot i utgangspunktet utlendingen.

Anke

PU sin representant påkjærte umiddelbart ovennevnte kjennelse til Borgarting lagmannsrett, og ba om oppsettende virkning.

Rettens administrator godtok begjæringen om oppsettende virkning.

Internert

Seniorkommunikasjonsrådgiver ved stab for kommunikasjon i PU, Daniel Drageset, informerte Resett at Borgarting lagmannsrett i en kjennelse av 3. februar 2021 besluttet at utlendingen kan holdes internert på politiets utlendingsinternat frem til 1. mars 2021.

