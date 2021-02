annonse

Snø og kulde har lagt seg over landet. Så vel ville som hjemløse dyr kjemper for å overleve den siste harde delen av vinteren. Vi både kan og bør hjelpe dem.

Det meldes om sultne hjortedyr som gnager bark av trær i et forsøk på å overleve. I Søndre Land har kommunen gått til det skritt å åpne for ekstraordinær jakt på hjort frem til 7. februar, for å redusere skadene på skogen. Men skogen er dyrenes matfat, og bark er deres kriseføde når de ikke får tak i annen mat. Man skyter ikke dyr fordi de prøver å overleve. Man hjelper dem. Det kan gjøres blant annet ved å felle løvskog og gi dyrene tilgang på naturlig føde.

Det er gode tradisjoner for å gi fuglene mat om vinteren. Det er en meningsfull aktivitet som redder mange liv. Husk også på de større fuglene som ikke får tilgang til frøautomater, og legg ut havregryn, brød og annen egnet mat så de får hjelp til å overleve. Det gjelder også måker som sliter med å finne naturlig føde i havet på grunn av overfiske og klimaendring.

Enkelte butikker har en etisk linje og leverer ut kasserte brød til dyremat. Det bør være en selvfølge at restene av vår overflod går til å hjelpe dyr fremfor å havne på søppelfyllingene. Kommuner og andre som setter opp skilt med fraråding om å mate fugler, går imot normale etiske hensyn. Likeens de som fremmer antibrød-kampanjen. Fugler har fått brød i uminnelige tider uten å ta skade av det. Studier utført av The Regal Swan Foundation viser at blodverdiene hos svaner ikke påvirkes negativt av brødfôring. Ornitologer støtter opp om at kornprodukter som brød er god og energirik mat for fugler.

Får du besøk av rådyr i hagen? Det er det en grunn til! Rådyrene går sine faste ruter på leting etter mat. Gå innom nærmeste nærbutikk, plukk med deg det som ligger av avskjær ved brødmaskinen. Spør om lov, men butikkpersonalet vil sannsynligvis si ja og være glad til. For dem betyr det du gjør redusert søppelmengde – en vinn-vinnsituasjon for alle parter. Legg ut en passende haug for eksempel på et brett du fester 1/2-1 meter over bakken. Men pass på at brødet er så tørt som mulig. Brød med høyt fuktinnhold fryser til is når temperaturene går under null. Da sliter dyrene med å få maten i seg. Hvis du følger med litt gjennom vinduet kan det være du får se gjester ved matbordet.

Vi kan ikke forestille oss hvor vondt det må være å være sulten, iskald, få frostskader og bli syk på grunn av kulde og matmangel. Slik dør utallige hjemløse katter i Norge hver vinter. Katter blir hjemløse på grunn av overproduksjon av kattunger og uansvarlig kattehold. Når politikere og myndigheter fraskriver seg ansvar og snur ryggen til problemet, fortsetter den pågående dyretragedien, dag etter dag. Bare de som jobber i felten og kattene selv vet hvilke enorme lidelser dette fører til. Vær med på dugnaden for å hjelpe hjemløse dyr. Ta dem inn i varmen, gi dem mat, legg ut på sosiale medier og kontakt hjelpeorganisasjoner.

Vi må bry oss mer. Det koster så lite å legge til rette så dyrene rundt oss får det bedre. Det må være vilje til å hjelpe fremfor å ta livet av dyr eller ignorere lidelsene deres. Det koster oss bare litt omtanke og hjertelag.

