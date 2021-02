annonse

En mann står frem på NRK søndag og beskriver sin El-bil-erfaring.

«El-biler er herlige. Stille, enorm akselerasjon og ingen lokal forurensing,» skriver Eirik Wærness, som er samfunnsøkonom og direktør i Equinor. Han lister opp andre fordeler som å bruke kollektivfelt, mindre bompenger, at de er billigere enn alternativene, som følge av avgiftspolitikken.

Han byttet bil tidlig i fjor høst, fra en «førstegenerasjons» plugin hybrid (med oppgitt elektrisk rekkevidde på ca. 25 km) som hadde kjørt 55–60 prosent elektrisk i tre år, til en tilsvarende, helelektrisk bil med over 400 km oppgitt rekkevidde.

På grunn av pandemien har det blitt flere langturer på Wærness. Hva med rekkevidden? spør han.

«Den er oppgitt til å være 400+ kilometer. På tørr, flat vei i over 20 graders sommervær, uten motvind. Supert. Men i den norske virkeligheten, mye lavere. Vi fikk bilen i september, den har ennå aldri oppgitt en gjenværende rekkevidde på over 350 kilometer.»

Han gir et eksempel:

«Mellom Odda og Geilo, en strekning på 160 km, med en temperatur på mellom -5 og -22 på delvis snødekke, fra havoverflaten til 1250 moh., og deretter ned igjen til knapt 800 moh. Med to personer og noe bagasje i bilen, svidde vi av 70 prosent av batterikapasiteten, altså en reell rekkevidde på 230 km. Hadde vi hatt full bil og takstativ eller skiboks, måtte vi kanskje ladet på Maurset i bekmørke i 16 kalde og ingen andre steder å være enn inni bilen…»

Så det blir mye lading. Som må planlegges. Og det tar tid. Særlig når det er kaldt, og batteriet dermed lader mye saktere enn det hurtigladeren er i stand til å levere, beklager han seg.

Wærness klager på hurtiglader-kapasiteten langs veiene som han mener er «langt under pari i forhold til økningen i el-bilparken.»

Her er virkeligheten, skriver han: «En hurtigladestasjon oppgis kanskje å ha 16 ladestasjoner. Men, kablene er for korte og plassen for liten til at det er plass til mer enn 4–5 biler samtidig. Og standardiseringen er ikke på plass – min bil kan kun bruke 8 av de 16 laderne.»

Det tar omlag 45 minutter å lade bilen. Wærness tjeners sikkert godt i Equinor og det reflekterer nok også det han ønsker seg på ladestasjonene:

«Hva med et lite treningsstudio, en liten boksamling, et lekerom, en god kaffemaskin i et varmt lokale, toaletter, et godt sted å være de 45 minuttene, osv. Det hadde vært fantastisk å møte når rekkeviddeangsten har nådd hårroten og køen ved kablene er lang,» skriver han.

Han tror målet om at for at alle nye biler skal være elektriske innen 2025, må det skje mye med infrastrukturen, og batteriene må bli bedre.

Hvis ikke, skriver han, kan det godt være at han går tilbake til en «plugin-hybrid igjen neste gang.»

