Folk som har vært permittert og mottatt dagpenger, bør få feriepenger både i sommer og neste sommer, mener Fremskrittspartiet.

Retten til feriepenger for arbeidsledige ble borte i 2015, mens Frp satt i regjering.

Det er i forbindelse med behandlingen av den så langt siste krisepakken at også Frp nå foreslår en ordning som sikrer feriepenger til permitterte som har mottatt dagpenger. Partiet ønsker en midlertidig ordning for 2020 og 2021, og peker på at situasjonen nå er helt spesiell.

– Det er en helt ekstraordinær situasjon, mange er bekymret for hvordan de skal betale regningene sine. Nå ønsker vi en ordning som sikrer at de har anledning til å betale husleie, lån og andre utgifter, sier Frp-nestleder Sylvi Listhaug i en epost til NTB.

Tidligere har Arbeiderpartiet, SV og Rødt krevd det samme som Frp nå foreslår. Disse partiene vil også gjeninnføre ordningen permanent. Jonas Gahr Støre sier likevel at en midlertidig ordning som Frp foreslår er bedre enn ingenting.

– Jeg synes det er feil å gjøre dette midlertidig. Det bør være en ordning som gjelder i arbeidslivet, sånn at de som er permitterte kan opparbeide rettigheter for feriepenger når de går permittert, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NRK.

Arbeiderpartiet vil trolig likevel støtte forslaget.

Finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski i SV mener at fallhøyden for Frp nå er stor.

– Etter å ha stemt mot feriepenger for arbeidsløse gang etter gang er det vanskelig å tro helt på Frp. Jeg forventer at Frp nå går med på en fullgod og varig løsning for alle som har vært arbeidsløse, alt annet er et svik.

– Ikke lettere å være ledig i årene som kommer

LO har siden feriepenger på dagpenger ble fjernet i 2015 jobbet for å få dette på plass igjen. LO-leder Hans-Christian Gabrielsen mener det ikke er grunn til at ordningen skal være midlertidig.

– Akkurat som det ikke finnes noen grunn til å tro at det vil være lettere å være ledig eller permittert i årene som kommer. Derfor må dette bli en permanent ordning, sier han til FriFagbevegelse.

