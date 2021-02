annonse

Kongressmedlem Liz Cheney får kritikk av egne partifeller i delstaten Wyoming.

Det skjer etter at hun stemte for å stille tidligere president Donald Trump for riksrett over hans rolle i angrepet på Kongressen 6. januar, skriver nyhetsbyrået AP.

Åtte av 74 medlemmer av sentralkomiteen til partiet i delstaten var mot å kritisere Cheney.

– Vi må hedre president Trump. Alt president Trump gjorde var å be om fredelige samlinger og protester for en rettferdig og revidert valg, hevdet Darin Smith, en advokat som tapte primærvalget til Representantenes hus mot Cheney i 2016.

