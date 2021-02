annonse

I Khrono, en såkalt uavhengig nyhetsavis for høyere utdanning og forskning, kommer rektor Curt Rice ved Oslo metropolittiske unversitet med fryktelige uttalelser 14. januar i år.

Han synes det er leit at de ikke har noen vitenskapelig ansatte med hijab.

Og dette sier han i forbindelse med at komitéen for kjønnsbalanse og mangfold i forskning legger frem sin mangfoldsstatistikk!

Dette er en forferdelig diskriminerende uttalelse. Så vidt vites er det kun kvinner som går med hijab. Hva med menn? Mener Rice at det er leit at menn ikke går med hijab? Det tror jeg ikke. Men da er det ikke mye mangfold i hans ønske om klesdrakter på kontoret. Skal ikke menn og kvinner behandles likt? Er Rice spesielt opptatt av kvinner og foretrekker disse som vitenskapelig ansatte fremfor menn?

Når hørte vi ham synes det var leit at de ikke hadde vitenskapelige ansatte i samedrakt? Er det noe ved samedrakten han ikke liker? Er den for fargerik for hans angivelige mangfoldsønske?

Eller hva med folkedrakter generelt? Hvorfor ber han ikke om at norskfødte kvinner går med bunad på kontoret? Eller at de som kommer fra andre land bærer sine folkedrakter? Det hadde vært flott å se indiske kvinnelige ansatte i sine fargerike kjoler, afrikanske kvinner i sine ditto, over hele kloden er der nydelige folkedrakter – men disse nevner ikke Rice i sin snevre uttalelse. Kun hijaben finner nåde for ham.

Heller ikke nevner han de franske og italienske kvinners kontorbekledning, stilige dressjakker og korte skjørt med strømper og høye hæler. Hva har han mot disse tro, så populære de er nede på kontinentet?

Det er ekkelt i disse Oslo Metoo-tider å finne en rektor som skiller mellom menn og kvinner. Er ikke menn like mye verdt som kvinner? Er det ingen folkedrakter, bunader eller andre mannfolkbekledninger som finner nåde for rektoren? Kan det være skinnbroka eller knivsliren som får ham til å reagere negativt? Hva har han mot de tradisjonsrike hattene i for eksempel Hardangerbunaden?

Om jeg var rektor ville jeg selvsagt uttalt meg bredt om kvinners og menns bekledning. Jeg ville oppfordret kvinnene til å stille i hotpants, slengbukser og miniskjørt, de høye hæler ville blitt subsidiert over budsjettet, gjerne med fargerike tørklær og hatter, gjerne lange brusende kjoler, det er et mangfold av nydelige kvinneklær over hele kloden, og på samme vis ville jeg oppfordret mennene til å unngå uniformeringen i form av olabukse og tømmerhuggerskjorte for de intellektuelle og lyseblå skjorte og svart stoffbukse for dem som ønsker å klatre i hierarkiet! Også menn kan klare å skaffe mangfold i klesveien, og på denne måten skape kjønnsbalanse i forskningen.

Man kan for eksempel se tilbake til 60- og 70-tallet, da menn virkelig turte å kle seg i farger og gevanter, og skillet mellom kvinneklær og mannsklær var i ferd med å bli visket ut. Se på Beatles. De kledte seg og ble evig populære!

Men det pussige er, at den gang det var svart/hvitt-fotografering så hadde både klær og biler farger, og etter at fargefotograferingen gjorde sitt inntog, har både klær og biler blitt alt overveiende grått og kjedelig.

La oss komme tilbake til mangfoldet og la det ikke være begrenset til kvinner i hijab, herr Rice!

