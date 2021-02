annonse

En leser har henvendt seg til Resett om programmet «Verdens minste kommentatorboks». Vedkommende mener det er «regelrett mobbing» skjult under rubrikken humor.

– Her blir helt vanlige hverdagsmennesker satt økenavn på og hånflirt av. Her blir man karakterisert etter utseende og påkledning. Skolen har nullvisjon for mobbing. Her serverer NRK en type mobbing som skolene jobber iherdig for å få slutt på. Hvordan kan NRK forsvare en programpost som regelrett går ut på å le av og mobbe mennesker? spør leseren.

Og det er unektelig direkte morsomheter om folks kropp, utseende og påkledning som gjøres. Adferd som ville blitt slått hardt ned på om den hadde foregått i skolegården. Men her slipper NRKs humoravdeling seg løs og ufarliggjør «mobbingen». Er det greit, i grenseland eller ugreit?

Resett stiller NRK følgende spørsmål:

– Komikerne går rett på utseende til mennesker. Har dere vurdert signaleffekten dette har opp mot ungdom?

– Er dette en type humor NRK kommer til å fortsette med eller er det på tide å legge dette bak seg?

– Vil dere sette en grense ved latterliggjøring av folks religiøse plagg, for eksempel hijab? Eller er “alt” lov i denne serien?

Vi får svar etter kort tid:

– Dette er ment som en morsom anerkjennelse av mannen og kvinnen i gata. De som går forbi kan høre hva som blir sagt om dem, og de blir spurt om samtykke til at det blir brukt etterpå. Det er synd om noen oppfatter konseptet som mobbing. Det er ikke hensikten med programmet, svarer Christina Resar, redaksjonsjef humor i Underhaldningsavdelinga.

Resett lar som vanlig «folkets røst» i kommentarfeltet stå for dommen. Men – i motsetning til mange som mener noe om Resett – regner vi med at kommentariatet tar seg bryet med å se en episode eller to før dom faller.

Seriens ulike episoder kan sees her.

