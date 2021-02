annonse

En 19 år gammel mann er dømt til fengsel i fire år og åtte måneder etter flere samleier med en jente fra hun var 13 år. Jenta sa alt skjedde frivillig.

Mannen hadde nettopp fylt 18 år og jenta var fremdeles ikke fylt 14 da de to hadde samleier våren og sommeren 2019. Også etter at hun fylte 14 hadde de to samleie, ifølge en dom fra Kongsberg og Eiker tingrett denne uka som også Drammens Tidende omtaler.

Mannen ble anmeldt etter at jentas mor kom over meldinger og bilder på datterens mobiltelefon som utløste mistanke om at noe ulovlig hadde skjedd. Jenta selv ville ikke anmelde forholdet og forklarte at alt som var skjedd mellom henne og den tiltalte, hadde skjedd frivillig. Dette så imidlertid retten helt bort fra.

– Selv om det var frivillig fra fornærmedes side, som retten legger til grunn, er det definert som voldtekt etter loven, skriver domstolen som senere legger til at straffebestemmelsen bygger på den forutsetningen at mindreårige ikke kan gi samtykke til seksuelt samkvem.

Den tiltalte 19-åringen hadde i avhør innrømmet at han hadde hatt sex med jenta, men gikk bort fra dette i retten og mente det ikke hadde skjedd noe ulovlig og at han ikke husket så godt. Retten la derfor liten vekt på hans forklaring.

I tillegg til fengselsstraff i fire år og åtte måneder må tenåringen også betale en erstatning til jenta på 175.000 kroner. Retten skriver at den fornærmede kan se helt annerledes på opplevelsen med tiden, selv om hun for retten forklarte at alt skjedde frivillig.

– Skadevirkningene er potensielt store på sikt for fornærmede, skriver retten i den enstemmige dommen.

