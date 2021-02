annonse

annonse

Hovedorganisasjonen Virke sier at de skjermede smitteverntiltakene etter utbruddene i Bergen rammer 39 000 jobber i virksomheter som nå må holde stengt.

Tall fra Virke viser at det jobber 180 000 i handels- og tjenestenæringen i kommunene som nå er berørt av de strenge smitteverntiltakene, opplyser NTB.

Av disse jobber 39 000 i virksomheter som må holde stengt. 15 000 av dem har ikke mulighet til å jobbe fra hjemmekontor.

annonse

– Vårt håp er at stengingen varer kortest mulig, fordi virksomhetene i handels- og tjenestenæringen har vist at de er gode på smittevern, og ser frem til å starte opp igjen så raskt som mulig med trygge smitteverntiltak, sier administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen.

Når det er behov for smitteverntiltak, må også kompensasjonstiltakene være på plass, mener han, og etterlyser at virksomheters ansvar for permitteringsperioden må reduseres til to dager.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474