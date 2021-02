annonse

Det er for tidlig å si, mener ekspertene.

– Vi vet noe mer om egenskapene til den britiske varianten enn den sørafrikanske og den brasilianske. Vi har per nå ikke holdepunkter for å si at den sørafrikanske gir mer alvorlig sykdom, men det er reist spørsmål om vaksinenes effekt kan være noe dårligere for den sørafrikanske varianten, sier Line Vold til TV 2.

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) sa til TV 2 at det kan være sannsynlig at man blir litt sykere av det sørafrikanske viruset. Både det og den britiske varianten er påvist i Bergen.

Professor i medisinsk biologi, Ørjan Olsvik, ved Universitetet i Tromsø er usikker.

– Vi har egentlig ikke noen vitenskapelig dokumentasjon på det, men det er en god del synsing ute og går. Så er det sånn at det ikke er unaturlig om folk blir mer syke i Sør-Afrika enn i Norge, fordi folks allmenntilstand jevnt over er dårligere. Derfor er det ikke direkte sammenlignbart, sier Olsvik.

AstraZeneca har bekreftet at deres vaksine ikke vil være like effektiv mot virusmutasjonene ved mild sykdom. Det kan også gjelde de andre vaksinevariantene.

– Grunnen er at den er litt lenger unna det spike-proteinet som er i vaksinene mot korona. Derfor har vaksinene fortsatt effekt, men effekten er litt redusert sammenlignet med effekten mot de andre variantene, sier Gunnveig Grødeland. Hun er Forsker ved avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin på Universitetet i Oslo.

– Et utbrudd av denne varianten fra Sør-Afrika øker sannsynligheten for at det vil kunne oppstå ytterligere endringer som gjør vaksineringen vanskeligere, men der er vi ikke nå, sier hun.

