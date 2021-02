annonse

43-årige Tom Brady førte Tampa Bay Buccaneers til 31-9-seier over Kansas City Chiefs og har dermed flere superbowlseirer enn noen klubb.

Etter å ha vunnet seks av ni finaler med New England Patriots feiret Brady sin sjuende tittel i første sesong som Bucs-spiller. Ingen av ligaens klubber har vunnet Superbowl flere enn seks ganger.

For Buccaneers var det tittel nummer to, 18 år etter den første. Bak klubben står Glazer-familien som også eier fotballklubben Manchester United.

Patrick Mahomes og hans Chiefs kom til finalen som tittelforsvarer og favoritt, men 25-åringen som av mange er lansert som Bradys etterfølger i rollen som verdens beste quarterback var i store deler av kampen redusert til statist.

Brady kastet tre touchdownpasninger, alle i første halvdel, mens Chiefs måtte nøye seg med tre trepoengspark i hele kampen. Ved pause hadde Brady fullført 80 prosent av sine pasningsforsøk, Mahomes under halvparten av sine.

Chiefs-forsvaret blamerte seg med en serie regelbrudd som ga Bucs nye muligheter. Det ble nådeløst utnyttet. Fjorårsmesteren scoret kampens tre første poeng og har dermed ledet i alle sine 62 siste kamper. Søndag var det for eneste gang.

Upløyd mark

I ni tidligere Superbowl-kamper (alle for New England Patriots) hadde Brady aldri tidligere regissert et touchdown i 1. periode, men med 41 sekunder igjen fintet han ut forsvaret og leverte ballen til Rob Gronkowski, som tok den inn i målsonen.

Gronkowski var en av Bradys viktigste medspillere i Patriots. Han la opp for to år siden, men ombestemte seg da Brady signerte for Bucs. Det var 13. gang de samarbeidet om et touchdown i Superbowl, ny rekord. Nummer 14 kom i 2. periode

Bucs-forsvaret passet så godt på Mahomes’ favorittmottaker Tyreek Hill at han knapt var synlig, og heller ikke Travis Kelce fikk dominere som han pleier. Chiefs reduserte til 6-14 med ett minutt igjen av første halvdel, men med bare én timeout flyttet Brady laget sitt i posisjon og økte ledelsen med en TD-pasning til Antonio Brown noen få sekunder før pause.

Chiefs ble straffet for regelbrudd åtte ganger i første halvdel, Bucs bare en.

Utklasset

Harrison Butker reduserte til 9-21 med sitt tredje trepoengspark, men etter et nytt Brady-regissert angrep løp Leonard Fournette inn hjemmelagets fjerde touchdown. Foranledningen var en ny lang pasning fra Brady til Gronkowski.

Mahomes hadde ikke marginene på sin side. To ganger kastet han det som burde vært TD-pasninger, men som gikk mellom hendene på mottakeren og traff ham i ansiktsmasken.

Mens Brady leverte tre TD-pasninger, ble Mahomes stående med to pasninger til motspiller.

Chiefs-quarterbacken, som i fjor sommer signerte en 10-årskontrakt verd 502 millioner dollar (4,3 milliarder kroner), hadde aldri tapt en NFL-kamp med tosifret antall poeng før søndagens duell med Brady.

Buccaneers var første lag i Superbowls 55-årige historie som spilte finalen på sin egen arena. Det skjedde foran 22.000 tilskuere. Det er det laveste tilskuertall noensinne, men likevel føltes det som en seier i en sesong hvor de fleste kamper som følge av pandemien ble spilt uten publikum.

NFL greide mot alle odds å gjennomføre samtlige kamper i grunnserie og sluttspill.

Superbowl LV søndag, finale National Football League (NFL) i Tampa, Florida:

TampaBay Buccaneers – Kansas City Chiefs 31-9 (7-3, 14-3, 10-3, 0-0)

22.000 tilskuere

Poeng:

1. periode: 0-3 (9.46) Harrison Butker spark 49 yards, 7-3 (14.19) Rob Gronkowski pasning 8 yards fra Tom Brady (Ryan Succop spark).

2. periode: 14-3 (23.49) Gronkowski pasning 17 yards fra Brady (Succop spark), 14-6 (28.56) Butker spark 34 yards, 21-6 (29.50) Antonio Brown pasning 1 yard fra Brady (Succop spark).

3. periode: 21-9 (33.29) Butker spark 52 yards, 28-9 (37.09) Leonard Fournette løp 27 yards (Succop spark), 31-9 (42.10) Succop spark 52 yards.

4. periode: Ingen.

Buccaneers er mester for annen gang. Quarterback Tom Brady ble kåret til finalens mest verdifulle spiller (MVP) for femte gang. Han er alene også om å ha vunnet Superbowl sju ganger.

