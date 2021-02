annonse

annonse

Stealthskip bevæpnet med langdistanse hypersoniske missiler kan vise seg til å være en vinnerkombinasjon for USAs marine fremover.

The National Interest melder at den amerikanske marinen har satt i gang arbeidet med å installere langdistanse hypersoniske missiler i den høyteknologiske Zumwalt-klassen av stealthdestroyere.

Trekket vil gi USA nye taktiske muligheter i tilfelle sjøkrig, ved å åpne for havbaserte presisjonsangrep fra lang distanse uten å risikere å bli oppdaget av fiendtlige radarsystemer.

annonse

Rask utvikling

Viseadmiral Johnny Wolfe, direktør for US Navys «Strategic Systems Program», lovpriser utviklingen og insinuerer at våpenet snart kan være klar til bruk:

– Vi er i ferd med å fullføre utviklingen av motorer, og vi har hatt to meget vellykkede tester av den hypersoniske glidekroppen. Vi er på vei til å utføre fremtidige flytester, sa han til Mitchell Institute for Aerospace Studies.

annonse

Wolfe la til at Kongressen spesifikt har autorisert den amerikanske marinen til å begynne arbeidet med å installere hypersoniske missiler på stealthdestroyere i Zumwalt-klassen.

– Vi vil finne ut av integrasjonen og publisere en rapport, sa han.

Wolfe presiserte at hæren og marinen jobber tett sammen om prosjektet, som vil bruke lignende konfigurasjoner av våpensystemet:

– Hæren vil ta i bruk våpenet etterfulgt av marinen. Hæren gjør det i et imponerende tempo. Marinen vil jobbe med våpenets design, mens hæren vil ta designet og sørge for at vi effektivt kan produsere det og overføre det til industrien, forklarte han.

Taktiske fordeler

Hva er de strategiske implikasjonene av å kunne skyte hypersoniske våpen fra stealth-destroyere? Slike kapasiteter kan absolutt påvirke ethvert havkrigsscenario, samt støtte fellesoperasjoner innen flere militære domener.

annonse

Forsvarsredaktør Kris Osborn i The National Interest nevner spesielt evnen til å raskt ta ut et mål hvor som helst i verden ved hjelp av et krigsskip uten å avsløre sin posisjon. Dette vil åpne nye alternativer med tanke på førsteslagskapasitet, ettersom hypersoniske missiler «vil åpne for nye angrepsvinkler, områder og muligheter som for øyeblikket ikke er tilgjengelige for overflateskip som skyter Tomahawk-missiler.»

En Zumwalt-destroyer bevæpnet med hypersoniske missiler vil kunne posisjonere seg for å angripe et mål og deretter bevege seg raskt vekk for å skjule hvor angrepet kom fra. Siden hastighet er en avgjørende faktor når det gjelder suksessen til ethvert angrep, vil evnen til å skyte et missil fem ganger lydens hastighet kunne ødelegge fiendens posisjon før den har noe sjanse til å slå tilbake. Flere hypersoniske rakettangrep kan også overvelde en fiende med rask og suksessiv ild til det punktet hvor et potensielt forsvar eller motangrep blir gjort ubrukelig.

Hypersoniske missiler avfyrt fra skip kan også brukes til defensive formål. De kan brukes til å skyte ned missiler som ferdes langs de øvre grensene i jordens atmosfære. Hvis denne våpentypen integreres i skipsbaserte radarsystemer, måldatamaskiner eller til og med rombaserte sensorer, kan de tilby en ny type beskyttelse for maritime styrker, som hangarskipgrupper.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474