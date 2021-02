annonse

Den liberale grunnlovseksperten professor emeritus ved Harvard Law School, Alan Dershowitz, som var Trumps advokat i den forrige riksrettssaken mot ham, mener at riksrettssaken som begynner tirsdag er grunnlovsstridig.

I et intervju på Newsmax lørdag sier han at Kongressen har satt seg selv over loven.

– Loven har spesifikke vilkår for når en president kan stilles for riksrett, og du kan ikke stille en president for riksrett i strid med det første grunnlovstillegget, sier Dershowitz.

Det første grunnlovstillegget stadfester ytrings-, religions- og forsamlingsfrihet. Dershowitz mener at Trump var i sin fulle rett til å holde talen på Capitol Hill 6. januar, og at de beste argumentene han og hans advokater kan bruke i riksrettssaken, er at Senatet ikke har domsmyndighet over en forhenværende president og at talen er beskyttet av det første grunnlovstillegget.

– En domfellelse vil være et lovbrudd

Dershowitz, som stemte på Hillary Clinton i 2016, mener en domfellelse vil være et lovbrudd:

– Det første grunnlovstillegget sier at Kongressen ikke skal lage noen lov som innskrenker ytringsfriheten. Og en riksrettsresolusjon er i realiteten en lov, det er state action.

– Jeg tror ikke [Senatet] får [det to tredjedels flertallet de trenger for å få Trump dømt], men hvis de hadde fått det, ville forhenværende president Trump ha juridisk rett til å gå til domstolene og si at diskvalifiseringen er ugyldig, at de konstitusjonelle bestemmelsene ikke gjelder for en tidligere president.



«Angrep på ytringsfriheten»

Dershowitz skrev i en kommentar i The Hill torsdag at Husets saksresymé om riksrettssaken «inneholder et angrep på ytringsfriheten for alle amerikanere».

Trumps rådgiver Jason Miller er av samme oppfatning:

“Not only will President Trump be on trial next week. The First Amendment will be on trial next week because the Democrats aren’t going to stop with attacking President Trump, they want to go after the free speech and the rights of all Americans.” – @JasonMillerinDC pic.twitter.com/O6U1mK3aAQ — Trump War Room (@TrumpWarRoom) February 4, 2021

«Politisk teater»

Dershowitz hevder at Demokratene sendte Trump et brev med en invitasjon til å vitne i riksrettssaken fordi de visste at en stevning (subpoena) ikke ville være juridisk holdbar.

– Hvis de hadde sendt ham en subpoena, kunne han ha utfordret den i retten og brukt den som et redskap til å bestride konstitusjonaliteten i at Senatet går mot den tidligere presidenten. De ville ikke risikere det, så isteden kjørte de et PR-knep og sendte ham et brev som de visste han ville besvare negativt.

De skrev i brevet at de ville konkludere at Trump er skyldig hvis han nekter å vitne, men Dershowitz mener dette er et spill:

– Du kan konkludere skyld når en person sier at jeg nekter å svare fordi et ærlig svar vil inkriminere meg, men du kan ikke konkludere skyld når presidenten sier at jeg møter ikke opp fordi prosedyren er grunnlovsstridig fordi Senatet ikke har domsmyndighet, fordi jeg hadde rett, i henhold til det første grunnlovstillegget, til å holde talen min. Det er rent artisteri, de sendte brevet vel vitende om at han ville avvise det, så de kunne si: Se, presidenten avviste det. Dette er en politisk show-rettssak, det er politisk teater, sier Dershowitz til TV-kanalen.

