Politiet i Drammen nekter å beskrive gjeningspersoner som tok kvelertak på en vekter og drapstruet han mens han var på jobb.

Voldsovergrepet ble omtalt i Drammen Tidende i helgen.

Ifølge politiet skal enn vekter ha blitt utsatt for vold og drapstrusler av rundt fire og fem ungdommer på kjøpesenteret Magasinet lørdag ettermiddag.

De involverte guttene forsøkte nå å unndra seg politiet på Strømsø sentrum. Politiet har nå anholdt to av dem, deriblant gutten som var desidert mest aktiv mot vekteren. Han er 14 år og lokal. Blir kjørt hjem – saken vil få etterspill og konsekvenser for han. — Sør-Øst politidistrikt (@politietsorost) February 6, 2021

To personer ble arrestert, men politiet uttalte til lokalavisen i Drammen at de hadde flere mistenkte i saken. Politiet nektet imidlertid å gi signalement på de mistenkte.

– Vi ønsker ikke gå ut med signalement. Vi ønsker at de melder seg selv, skal politiet ha sagt til Drammens Tidende.

Lokalpolitiker i byen, Jon Helgheim (Frp), refser politiet for å ikke oppgi beskrivelse av gjerningpersonene i et nytt innlegg på Facebook.

– Du verden for en service! Her skal ikke publikum få mulighet til å tipse så gjerningspersonene blir tatt mens sporene er ferske, dette skal kjeltringene selv få velge. FrP er også for valgfrihet, men ikke for kriminelle. Det viktigste var nok å ikke røpe hvem som sto bak, skriver Helgheim og legger til at kulturen i Norge i endring.

Det er ikke første gang Frp-politikeren har langet ut mot Drammens-politiet.

I oktober i fjor ble han refset han politistasjonssjef Øyvind Aas da han mente at politiet ikke tok på alvor at han ble truet av en ung innvandrer.

