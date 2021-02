annonse

Om bilbranner oppstår i innvandrertette strøk, handler venstresidens narrativ om hvordan innvandrere drives til å gjøre slikt fordi de er frustrerte over å bli diskriminert og stigmatisert av nordmenn, eller svensker hvis bilbrannene har vært i Sverige. Med andre ord: De legger implisitt skylden på hvite ved å vektlegge deres fremmedfrykt og rasisme.

La oss nå se hvordan vi kan vri litt på perspektivet for å legge skylden på venstresiden. Jeg vil gjøre dette for å vise hvor enkelt det er å finne argumenter som legger skylden på den man vil.

En enkel mate å gjøre det på, kan være å si at uten venstresidens innvandringspolitikk, ville ikke bilbrannene ha skjedd, for de som brenner biler ville ikke ha vært i landet i det hele tatt hvis politikerne hadde lyttet til høyresiden.

Alternativt kunne vi sagt at innvandreres følelse av ikke å høre til og være på utsiden, er et forutsigbart resultat av flerkultur. Hvis vi slipper inn f.eks. afrikanere og fremmer «mangfold», dvs. feirer hvor flott det er at de er forskjellige fra oss, burde det ikke overraske oss hvis de føler seg annerledes. Jo mer forskjellig du er fra majoriteten og jo mer vi som samfunn vektlegger og feirer dette, jo mindre vil du føle tilhørighet til majoriteten. Slik sett kunne man sagt at innvandreres «utenforskap» og følelse av å bli stigmatisert, ikke er et strukturelt problem forårsaket av rasisme, men et strukturelt problem forårsaket av flerkultur.

Flerkultur får minoriteter til ikke å føle seg som del av majoriteten. Denne forklaringen legger skylden på venstresiden for å ha innført flerkultur.



Muslimsk terror

La oss nå se på muslimsk terror fra et annet perspektiv enn det vi stadig får høre fra venstresiden, nemlig at gjerningsmannen ble drevet til å gjøre dette fordi han følte seg stigmatisert, og at det er veldig ille at de moderate muslimene opplever mer fremmedfiendtlighet fra nordmenn når kun et lite mindretall begår grusomme handlinger. Her kan vi igjen si at terrorangrepet ikke ville funnet sted uten venstresidens innvandringspolitikk, eventuelt at stigmatiseringen som gjerningsmannen føler på, skyldes strukturelle problemer med flerkultur som venstresiden har innført.

Høyreekstrem terror

Hva med høyreekstrem terror? Hvordan kan vi gi venstresiden skylden for noe en høyreekstremist har gjort? Svaret er: På samme måte som vi kan gi majoritetsbefolkningen skylden for at innvandrere brenner biler, eller fremstille rasisme og manglende inkludering fra hvite som problemet når en muslim begår terror. Vi kan benytte stigmatiseringsargumentet omtrent slik:

Venstresiden har kalt hvite høyrefolk for rasister, fascister og nazister, så mannen som gjorde dette, følte at dette var en urettferdig stigmatisering av folk med legitime bekymringer. Han følte at når han og andre hvite forsøkte å uttrykke sine meninger, ble de bare stemplet som dårlige mennesker med illegitime synspunkter. Venstresiden har vært fordømmende og demonisert en stor andel av befolkningen. Hvis de hadde behandlet folk som ham med større respekt og inkludert dem, ville han ikke følt dette sinnet som drev ham til å begå vold.

Selektiv logikk

Her har vi brukt venstresidens forklaring på voldsbruk fra innvandrere og muslimske ekstremister, til å forklare voldsbruk fra hvite høyreekstremister, for å vise hvordan venstresiden bytter argument avhengig av hvem som begår volden.

Når minoriteter utfører voldshandlinger, bruker venstresiden stigmatiseringsargumentet eller finner en annen vinkling som rettferdiggjør handlingene. Men når høyreorienterte eller hvite begår vold, brukes dette som bevis på hvor farlige de er.

Venstresiden finner argumenter der konklusjonen er at høyresiden eller hvite er problemet. Argumenter som konkluderer at venstresiden er problemet, vurderes ikke. Det er lettere å skylde på andre.

Polariserende adferd

Jeg viste i et tidligere innlegg hvordan all skylden kan legges på høyresiden eller de hvite. I dette innlegget har jeg vist hvordan vi kan legge all skyld på venstresiden ved å bruke de samme argumentene på en litt annen måte. Har man et (ubevisst) ønske om å legge skylden på én gruppe, er det lett å finne forklaringer som leder til konklusjonen man vil ha.

Og det er lett å bli overbevist av slike argumenter. Man kan få følelsen av å ha funnet en rotårsak til problemene i samfunnet. Dersom noen er veldig overbevist om at høyresiden eller «hvithet» har skylden, mens andre er like overbevist om at alt er venstresidens skyld, får vi mer polarisering.

