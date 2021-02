annonse

Candace Owens (31) var med å stifte Blexit, som stilte spørsmål ved svarte velgeres overveldende støtte til demokratene. Nå åpner hun for å stille til valg i 2024.

Hun har blant annet beskyldt demokratene for å ha sviktet den fargede befolkningen i USA i sin evige ferd mot ytre venstre. Fargede mennesker som stemmer på demokratene er opptatt av gammeldagse arbeiderverdier, som tilgang på jobber, lave skatter etc. Men partiet Demokratene har forlatt disse verdiene til fordel for radikale idéer som vil snu det amerikanske samfunnet på hodet.

Candace Owens har også vært en stemme som har tatt Trump i forsvar. Hun har som en følge blitt utsatt for rasistiske anklager fra venstresiden for å svikte sine egne. Men et historisk høyt antall svarte og andre minoriteter stemte på Trump i 2020.

– Jeg elsker USA. Vurderer å stille som presidentkandidat, skrev hun på Twitter i helgen. Det er Fox News som har laget sak om det,

I 2024 rekker Owens akkurat å ha fylt 35 år, noe som er minstekravet for en president etter konstitusjonen.

Baseballstjernen Abrey Huff var raskt ute og meldte seg som visepresidentkandidat.

Candace Owens var nylig i klammeri med venstresidens ikon Alexandria Ocasio-Cortez, som hun kalte «bortskjemt».

I used to be a waitress and I worked multiple doubles.

I am laughing out loud at how much of a coastal elitist you have to be to view that as the definition of a hard day at work. Please get on a plane and see the rest of the world (or country) you spoiled rotten brat. https://t.co/Wz6kEp51PH

— Candace Owens (@RealCandaceO) December 6, 2020