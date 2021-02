annonse

annonse

SSB har beregnet at redusert skatt på arbeidsinntekt motvirker den negative effekten av økt CO2-avgift, som regjeringen legger opp til i sin klimaplan.

SSB advarer i en rapport mot store økonomiske konsekvenser av regjeringens klimapolitikk. De regner med at denne strategien, med kraftig økt CO2-avgiftt, vil kunne gi et «markert makroøkonomisk fall», med redusert økonomisk vekst og sysselsetting.

Dette vil man imidlertid kunne omgå dersom man senker skatt på arbeid, hevder SSB.

annonse

Nå understreker klimaminister Sveinung Rotevatn (V) at slike skattekutt er aktuelle.

– Det vil fort være kutt i inntektsskatt og i selskapsskatt. Det er det de bredeste kuttene som treffer best og som vil ha størst positiv effekt for å øke verdiskapingen. Det er noe vi må se an i det enkelte statsbudsjettet, men det er opplagt at kutt i inntektsskatten har større effekt enn om du senker sukkeravgiften, sier klimaministeren til Aftenposten.

Les også: Frp-Dale refser regjeringens klimaplan – anklager regjeringen for å kopiere MDG-politikk

annonse

Borgerlig klimapolitikk

Han mener at SSBs analyse underbygger grunnlaget for en borgerlig klimapolitikk.

– SSB viser hvorfor venstresidens klimapolitikk ikke vil fungere. SSB slår fast at hvis du øker miljøavgiftene og holder skattene på dagens nivå eller øker dem, slår det negativt ut for økonomien. Det er nettopp den politikken venstresiden står for, sier Rotevatn.

SVs Kari Elisabeth Kaski fnyser av dette.

– Dette er klassisk kritikk fra høyresiden uten rot i økonomien. Vi vrir skatt til formue, eiendom og arv og kutter skatt på arbeid. Det finner du bred støtte for hos økonomer, og gir økt produktivitet, sier hun til Aftenposten.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474