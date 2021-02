annonse

En mer kreativ bareier selger suppe til 50 øre. Den serveres i et lite plastbeger.

Folk kommer likevel ikke for å spise. Men siden januar har det ikke vært lov å få alkoholservering om en ikke bestiller mat. Det meste blir stående igjen urørt, og ender opp som avfall.

– Grotesk, sier Ingrid Kleiva Møller i Framtiden i våre hender til NRK, og mener at det kastes altfor mye mat. Hun krever at myndighetene griper inn.

Prelaten restaurant og bar i Tromsø kastet 90 pølser i løpet av én kveld. Pølsene var kjøp og betalt, men gjestene spiste dem ikke.

– Jeg tror ikke at spiseplikten har noe for seg. Vi må bort fra dette. Det er forferdelig å kaste all maten, sier Arthur Mack, innehaver av Prelaten.

Spiseplikten ble innført i områder med lav virussmitte. Peter N. Myhre fra Fremskrittspartiet skriver på Facebook at tiltaket er tullete: «Det er nok først og fremst innført for å gi KrF noe å skryte av.». Han minnes hvordan det var i fortiden:

– Sånn var det før i tiden også, den gangen utesteder fikk «innskrenket skjenkerett til spisegjester». Suppetallerkener ble satt ut på bordene. Hvis det dukket opp en skjenkekontrollør «så det ut som» om gjestene hadde bestilt «mat».

Fresh bar og restaurant i Hammerfest har en skikkelig meny, men også en rett for de som skal drikke. Det er en tomatsuppe til 50 øre. Stortinget krevde i slutten av januar at regjeringen skulle oppheve skjenkeforbudet. Slik kom vedtaket om spiseplikt. Men utestedene melder at mange har ingen planer om å spise opp maten, skriver Dagbladet.

– Det kommer mange skåler med tomatsuppe tilbake til kjøkkenet, sier Marius Heitmann Jørgensen fra Fresh bar og restaurant, og sier at han bare følger reglene:

– De som ønsker å dra ut i en smittefri by for å ta seg en øl, får seg noe lett å bite i. Om de velger å spise maten, er opp til hver enkelt.

