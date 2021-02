annonse

I riksrettssaken som starter tirsdag, kommer Trumps advokater til å vise videoer av demokrater som bruker «opphissende retorikk» mot Trumps støttespillere og politiet, sier en av advokatene til Fox News.

I et intervju med Laura Ingraham fredag, sier Trumps advokat Bruce Castor, med henvisning til de voldelige opptøyene som fant sted i 2020 etter George Floyds død, at «det finnes masse videoer av brennende byer, av rettsbygninger som blir angrepet og politifolk som blir overfalt av opprørere i gatene som blir heiet på av demokrater».

– Mange av dem i Washington brukte svært opphissende retorikk. Det vil selvsagt ikke bli noen antydning til at de gjorde noe for å oppildne til noen av handlingene. Men når presidenten holder en tale og sier at dere fredelig skal gjøre tankene deres kjent for menneskene i Kongressen, er han plutselig en skurk.

Trump sa eksplisitt i talen han holdt på Capitol Hill 6. januar at demonstrantene skulle være fredelige.

– Triks

Castor mener at Demokratene kommer til å vise videoklipp av kongresstormingen med det formål å appellere til publikums følelser.

– Det er et aktor-triks: Hvis du ikke har en god nok sak, så bare smell opp masse flashy greier for å avlede oppmerksomheten vekk fra at det egentlig ikke er noen forbindelse mellom dette og fyren som står tiltalt.

– Hvis de skal gjøre det … vil dere da svare med Maxine Waters, en rekke demokratiske embedsmenn som ikke tok til motmæle mot Antifa og andre ekstremistiske samlinger forrige sommer? spør Ingraham.

– Jeg tror du kan regne med det. Hvis øynene mine ser litt røde ut, er det fordi jeg har sett på mange videoer de siste dagene, sier Castor.

Maxine Waters er beryktet for å ha oppfordret til trakassering av medlemmer av Trump-administrasjonen:

