annonse

annonse

Kun en tredel av velgerne fra 2017 sier de fortsatt vil stemme på Frp.

Professor i statsvitenskap ved NTNU, Anders Todal Jenssen, tror tilbakegangen Frp nå opplever skyldes en sentraliseringspolitikk som folk er misfornøyde med, skriver VG.

– Frustrasjonen og sinnet mot sentraliseringspolitikken er så stor at også Frp får passet sitt påskrevet nå, sier han.

annonse

Todal Jenssen sikter til de reformene som Frp var med på å innføre mens de satt i regjering.

– Senterpartiet har nok kommet med en del utspill som er beregnet på folk som tidligere har stemt Frp i distriktene, sier Jenssen.

Frp har vært med på å iverksette omfattende reformer, som regionreformen, kommunereformen og politireformen mens de satt i regjering.

annonse

– Partiet har ikke bare vært en passiv heiagjeng, men en aktiv deltager i regjeringens sentraliseringspolitikk. Det at de nå kommer med bomveiprotester og protest mot co₂-avgifter hjelper lite, sier han, og fortsetter:

– Det er mer enn prisen på diesel som er problemet i distriktene når bensinstasjonen er nedlagt.

NTNU-professoren peker imidlertid både på regjeringsslitasje og interne konflikter i partiet som noen av årsakene til Frps fall på meningsmålingene.

– Frp er uenige om flere ting internt, og eksklusjonene som har vakt oppsikt den siste tiden, føyer seg inn i et mønster der den delen av partiet som Siv Jensen kaller «nasjonalkonservative» nok føler seg utrygge, sier han.

Det at innvandringspolitikken har kommet i bakleksa hos Frp og samarbeidet med de rødgrønne kan også være medcvirkende årsaker, mener valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning (ISF), Johannes Bergh.

annonse

– Frp kommer i en skvis mellom det å være i opposisjon og å støtte regjeringen, og da kommer de i skyggen av partiene på begge sider. Det at de inngår forlik også med rødgrønn side, som vi har sett under coronapandemien, bidrar kanskje heller ikke til å fronte Frps politikk.

Velgerflukten til Senterpartiet, finner Johannes Bergh noe merkelig.

– Det er vanskelig å si akkurat hvorfor de går over, men det kan tenkes at det er et uttrykk for en protest mot sittende regjering og at velgerne vil ha en ny kurs, som Senterpartiet jo representerer, sier Bergh.

– De appellerer delvis til de samme velgerne, blant annet gjennom en retorikk der det er et motsetningsforhold mellom vanlige folk mot elitene. Det pågår også en debatt om miljø og klima hvor Fremskrittspartiet og Senterpartiet står ganske nær hverandre, legger han til.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474