Basketspilleren for LA Lakers, LeBron James, mistet besinnelsen da han så en tilskuer ta av seg munnbindet.

Instagram-modellen Juliana Carlos var på kampen med sin mann Chris Carlos, som er partner i USAs nest største vin- og alkoholdistribusjonsselskap

Men da Carlos tok av seg corona-munnbindet klikket det for den styrtrike basketspilleren. Han konfronterte kvinnen og de begynte å krangle.

The referees stopped the game after LeBron was heckled by a spectator in Atlanta. pic.twitter.com/apoDqvt4ll — SportsCenter (@SportsCenter) February 2, 2021

Ifølge modellen skal det ha vært basketstjernen selv som startet det hele. Hun forteller at hun og mannen satt og koste seg med kampen da Lebron plutselig snakket til mannen hennes.

– Ikke snakk til mannen min på den måten, skal Carlos ha sagt, ifølge The Guardian.

Hånet kvinnen

LeBron fikk kampen stoppet og de to tilskuerne ble til slutt kastet ut av stadion.

Dagen etter la instagram-modellen Carlos ut et innlegg på sosiale medier der hun beklaget at hun ble sint.

– Å si at at ting eskalerte fort under gårsdagens kamp er en underdrivelse, og jeg vil beklage at jeg mistet besinnelsen og at jeg fjernet munnbindet i kampens hete, sto det i Instagram-innlegget, som senere er slettet.

Basketstjernen var imidlertid ikke like angrende. Han la ut en melding på twitter der han latterliggjorde kvinnen.

Courtside Karen was MAD MAD!! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 — LeBron James (@KingJames) February 2, 2021

