BBC skrev i 2019 at kritikere mener instituttene, som tilbyr språk og kulturopplæring, en en «måte for Beijing til å spre propaganda under dekke av undervisning». Det hevdes også at instituttene er utgangspunkt for angrep på ytringsfriheten på vestlige universiteter og at de brukes til å spionere på studentene.

