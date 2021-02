annonse

Den ser ut som en granat, og kan eksplodere som en granat, men kan også ta bilder og fly.

The National Interest melder at den britiske hæren vil ta i bruk en ny høyteknologisk minedrone kjent som «Drone40», som omtales som «en granat med utfoldbare rotorer». Den kan avfyres fra standard 40mm granatkastere eller håndholdte systemer, og vil både være til engangsbruk og gjenbrukbar, avhengig av hva slags formål den brukes til.

«Drone40» er ikke hvilken som helst drone. I tillegg til kamera for overvåknings- og rekognoseringsoppdrag, kan den lades med eksplosiver, røyk, eller flashbanggranater, samt utstyres med andre våpensystemer – for å ta ut harde eller myke mål. Den kan også bruke lasersiktesystemer og «jammere» for elektronisk krigføring, eller fly i større svermformasjoner med andre droner.

Systemet som først ble offentliggjort i 2019, ser ut til å ha fått lengre maksimal rekkevidde – 20 kilometer – som indikerer forbedret batterikapasitet. Maksimal flytid opplyses til å være 30 til 60 minutter, og er sannsynligvis betinget av nyttelast. Selv om den lille dronen bare er 180 gram, er den maksimale startvekten for å kunne lette 300 gram.

Videoen under viser et sammendrag av en britisk militærøvelse i Thetford 9.-15. oktober 2020. I klippet blir Drone40 blir skutt fra et håndholdt system (ca. 1.31 inn), og tilsynelatende styrt av en smarttelefon.

MINUSMA-STANTA-Rushes from Joint Forces on Vimeo.

Takket være rapportering gjort av Overtdefense, antas det at den lille dronen vil bli brukt av den britiske hærens kontingent i Mali, en del av FNs fredsbevarende styrke (MINUSMA).

