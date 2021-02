annonse

Blir kalt «rasist».

Den canadiske rapperen og produsenten Tom MacDonald gjør suksess med låten Fake Woke. Låten har nådd første plass på iTunes i USA med over en million avspillinger, i tillegg til at en musikkvideo har nådd førsteplass på YouTubes toppliste. Etter bare fire dager hadde videoen blitt sett over tre millioner ganger.

I låten gjør MacDonald narr av den såkalte «woke»-bevegelsen, «cancel culture» og forestillinger om hvite privilegier.

Begrepet «woke» sikter til det å tro på forestillinger om at heterofile, hvite menn konspirerer for å undertrykke alle andre grupper i samfunnet, og at grupper kan rangeres ut ifra hvor «privilegerte» de er. Desto flere «marginaliserte» grupper man tilhører, desto større krav har man på kvotering, politisk assistanse og moralsk overhøyhet i debatter om sosial rettferdighet. Black Lives Matter og venstreekstreme Antifa kan sies å være «woke». Tankegodset fører nødvendigvis med seg en intoleranse for annerledes tenkende.

Les også: Lars Akerhaug: Woke-bevegelsen er en trussel mot den vestlige sivilisasjon

Sensur

MacDonald påpeker i sin låt at «woke»-kulturen fremkommer i krav om sensur. Han vender seg også mot Black Lives Matter-bevegelsens forsøk på å innføre en arvesynd for alle hvite mennesker.

Under følger noen utdrag fra MacDonalds tekst.

– Eminem pleide å drive med homohets og mord på sin mor. Og nå vil han ikke ha fans om de stemte på Trump.

– «Cancel culture» styrer verden nå. Planeten har gått av hengslene. Stempler alt vi sier som homofobisk og rasistisk. Om du er hvit, da er du privilegert og skyldig ved assosiasjon.

– Jeg synes Black Lives Matter er det dummeste navnet, når systemet tyner alle på akkurat samme måte.

– Sensur av fakta gjør våre barn til idioter. De hevder det er for vår sikkerhet. Jeg skal fortelle deg hva det virkelig er. Fjerning av informasjon som styrker alle borgere.

MacDonald peker også på at det argumenteres for å kutte i finansieringen av politiet, og slår fast at politiet allerede mangler ressurser og er altfor travle til å trygge befolkningen.

Stuntet har medført at MacDonald blir hengt ut som «rasist» i sosiale medier.

