Vi står midt i en pandemi. Det er 80 millioner mennesker på flukt. Offentlige utgifter galopperer. Og et regjeringsutvalg vil fjerne kjønn fra det norske språk.

I en utredning om den nye barneloven foreslås det å fjerne kjønn fra lovteksten. I utredningen mener utvalget at loven ikke lenger skal bruke ord som «mor», «far», «medmor», «kvinne» og «mann».

Det er så man nesten ikke tror det man leser. Ytterliggående venstreradikal identitetspolitikk har kommet til Norge for fullt. Det er ikke godt nytt for noen av oss, ei heller for oss som faktisk har eller har hatt kjønnsdysfori. Det er tross alt oss dette koker ned til. Utvalget ønsker å være mer inkluderende overfor transpersoner og personer som har en mer nøytral kjønnsidentitet.

«Ingen» vil ha dette

Som transkvinne er jeg lei av at helt virkelighetsfjerne og marginale synspunkter på kjønn og identitet presses på allmenheten i transpersoners navn. Jeg, og de aller fleste transpersoner, har aldri bedt om at ordet «mor» skal byttes ut med «fødeforelder», hverken i lovverket eller i samfunnet generelt. Å brukes som påskudd for å dekonstruere kjønn og normer er ikke det vi trenger for å kunne leve verdige liv.

Dessuten høres det helt idiotisk ut. Alle mennesker har en biologisk mor, uansett hvordan vedkommende velger å identifisere seg selv. Forskjeller mellom biologiske hann- og hunkjønn er høyst reelle, og det må vi alle forholde oss til. Biologiske menn føder ikke barn. Man får ikke noe godt liv av å nekte å akseptere slike helt elementære fakta. Det er bare fjollete å gjemme slikt vekk, for å blidgjøre noen ytterst radikale miljøer.

Dessuten er det noe ubehagelig mørkt over dette med å innføre kunstige begreper basert på en politisk agenda. «Fødeforelder» klinger litt som et slags «newspeak»-begrep. Det gir meg frysninger og assosiasjoner til George Orwells 1984.

Skaper fordommer

Videre er denne politikken som skreddersydd for å skape mer fordommer mot transpersoner, og da kanskje særlig transpersoner som ikke identifiserer seg som menn eller kvinner. Det skaper et inntrykk av at dette er veldig vanskelige mennesker med veldig spesifikke, høye krav til hvordan mennesker skal snakke om dem, og at man er ute etter at samfunnet skal tilpasse seg denne vesle, høyst marginale gruppen.

Transpersoner flest er helt vanlige mennesker som bare vil leve gode liv, uten å være ekstremt fokuserte på kjønnsidentitet og tvinge kjønnsnøytralitet på alle andre. Dette er noe som dyttes på oss av mennesker som har politiske ambisjoner om å dekonstruere samfunnet og utradere tradisjoner. For transpersoner som ikke er enige i det, bør det være uaktuelt å la det forbigå i stillhet. Hvis det ikke er helt klart for alle at alle mennesker har en biologisk mor, kan vi klart konstaterer at flere tiår med opplysning og fremgang er ved veis ende. Dette er regressivt.

Nå må folk ta seg sammen, og bruke tid på viktigere ting. Byråkratiet bare vokser, utgiftene galopperer og fremtidens velstand og velferd i Norge står på spill. Slutt med fjolleriet, bygg landet og gjør noe nyttig i stedet.

