Professor i freds- og konfliktstudier ved Bjørknes Høyskole i Oslo, Kjetil Tronvoll, hetses av etiopiske myndigheter og trues på livet av etiopiere i eksil.

Den norske professorens analyse av offensiven Etiopias statsminister, Abiy Ahmed, foretok seg i november i fjor, hvor han innledet en stor militæroffensiv mot Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF), falt i dårlig smak hos den tidligere Nobels fredsprisvinneren, skriver NTB.

Myndighetene i Addis Abeba innledet så en svertekampanje mot Tronvoll, som går for å være en av verdens ledende eksperter på Etiopia.

– At man mottar trusler når man analyserer krig og menneskerettighetsbrudd er en erfaring jeg har levd med i mange år. Men, at aktivister oppmuntret av regjeringen i et av Norges samarbeidsland greier å begrense ytringsfriheten her i landet, er bemerkelsesverdig, konstaterer Tronvoll.

Professoren har tatt kontakt med Utenriksdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet, uten at det har ført til annet enn at han har blitt bedt om å politianmelde drapstruslene.

Statssekretær Jens Frølich Holte (H) sier det slik:

«Forsvar av ytringsfriheten er en viktig del av regjeringens utenrikspolitikk. I forbindelse med konflikten i Tigray har vi dessverre sett at meningsmotstandere møtes med trusler. Ytringsfrihet begrenses også på andre måter gjennom arrestasjon, utvisning eller trakassering av journalister og analytikere.»

Tronvoll mener det er en håpløs oppfordring som etter all sannsynlighet ender med henleggelse av saken.

– Derfor sendte jeg en bekymringsmelding til Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i november i fjor og ba dem om å gjøre en risikovurdering av min situasjon, noe de avviste som utenfor deres «mandat», forteller Tronvoll.

Det var under en debatt i regi av Fellesrådet for Afrika, der temaet var konflikten som har oppstått mellom Etiopia og naboland som følge av landets store damprosjekt i Nilen, at drapstruslene fra etiopiske nasjonalister og amhara-aktivister, kom.

Debatten måtte derfor avlyses av sikkerhetsmessige årsaker.

