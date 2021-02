annonse

Den andre – og historiske – riksrettssaken mot USAs tidligere president, Donald J. Trump, er i gang.

Ifølge NTB, vil anklagerne i den nye riksrettssaken legge fram nye bevis som ikke tidligere har vært kjent.

TV-kanalen CNBC viser til opplysninger fra kilder som jobber for Demokratene i Representantenes hus, som mener å kunne bevise at Trump brukte flere uker på å legge grunnlaget for opptøyene 6. januar. I tillegg fortsatte Trump å oppildne sine tilhengere etter at voldsbruken var i gang, ifølge kildene.

De mener det er mulig at republikanerne i Senatet kommer til å stemme for å dømme Trump når de får sett de nye bevisene.

Kommer Demokratene til å overbevise et tilstrekkelig antall republikanere slik at Trump aldri søke seg til presidentembetet igjen? Følg med!

