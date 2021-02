annonse

Fem personer er tiltalt i den såkalte Boligbygg-saken i Oslo, som omfatter rundt 500 leilighetskjøp for over 1,4 milliarder kroner.

Økokrim har etterforsket forholdene rundt eiendomskjøpene til det kommunale foretaket Boligbygg Oslo, som eier, forvalter og leier ut Oslos kommunale boliger, skriver NTB.

Tre personer er tiltalt for korrupsjon for å ha betalt en konsulent skjulte vederlag i forbindelse med salg av eiendom til Oslo kommune, opplyser Økokrim i en pressemelding.

De to mest omtalte i saken, Boligbyggs tidligere eiendomskjøper Geir Fredriksen, og den svenske snekkeren Carl Thomas Andersson, er begge tiltalt for grov korrupsjon. Andersson er i tillegg tiltalt for grov økonomisk utroskap og grov regnskapsovertredelse, skriver DN.

Grov korrupsjon har en strafferamme på inntil ti års fengsel.

Korrupsjonen skal ifølge tiltalen ha foregått ved at Boligbyggs Geir Fredriksen og Carl Thomas Andersson inngikk en «skjult avtale» om at Fredriksen skulle få en del av gevinstene Andersson oppnådde ved selge boliger til Oslo kommune.

Andersson overførte sommeren 2017 et millionbeløp til en forretningsmann i Moss, Niels Johan Waldre Wiig, som igjen overførte 1,1 millioner kroner videre til Geir Fredriksen. På den måten ble Fredriksens utbytte av korrupsjonen hvitvasket gjennom Waldre Wiig, ifølge tiltalen skriver DN.

Waldre Wiig er nå tiltalt av Økokrim for grov hvitvasking.

– Korrupsjon ved store innkjøp med offentlige midler er en trussel mot samfunnet og forhold Økokrim ser på med største alvor, sier påtaleansvarlig Håvard Kampen.

I tillegg har en advokat vedtatt et forelegg for brudd på eiendomsmeglerloven i forbindelse med salgene. Forelegget er ifølge DN på 50.000 kroner, og han må tåle en inndragning av utbytte på 90.144 kroner. En annen advokat har fått påtaleunnlatelse.

Ansvarlig byråd Geir Lippestad ble byttet ut da saken ble kjent for drøyt tre år siden.

Ikke eneste problem i eiendomsforvaltningen

I 2018 måtte Per Morten Johansen (bror av byrådsleder Raymond Johansen) gå av som leder for Omsorgsbygg etter at Oslo kommunes regler gjentatte ganger ble brutt da både datteren, svigersønnen og forloveren hans ble ansatt ble ansatt.

Ifølge sluttavtalen beholdt han lønnen, og fikk tilbud om nye arbeidsoppgaver i kommunen.

