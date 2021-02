annonse

Demokratene brukte den første dagen under riksrettssaken til å argumentere for at det ville sette en farlig presidens å frikjenne USAs tidligere president Donald Trump for hans angivelige angrep på demokratiet.

Hans forsvarsadvokat avviste denne argumentasjonen. Han advarte om at dette ville sette en farlig presedens og at man i fremtiden vil risikere at rettsvesenet brukes for å sette politiske motstandere ut av spill.

– Vi er her fordi flertallet i Representantenes hus ikke ønsker Donald Trump som en politisk motstander i fremtiden, sier Trumps advokat Bruce Castor ifølge Breitbart. Castor advarte om at riksrettssaken vil splitte lande og at folk vil se på det som et angrep fra Trumps motstandere.

Defense team for fmr. President Trump challenges trial constitutionality: "President Trump no longer is in office. The object of the Constitution has been achieved. He was removed by the voters." pic.twitter.com/K3hvB32EeQ — MSNBC (@MSNBC) February 9, 2021

Angrep

Castor angrep også Representanenes hus og hevdet de er «redde for det amerikanske folket».

Han argumenterte også for at riksrettssaken er grunnlovsstridig, ettersom Trump ikke lenger er USAs president.

