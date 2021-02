annonse

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ønsker en lovhjemmel til å samle og systematisere data fra åpne chattegrupper på internett.

PST-sjef Hans Sverre Sjøvold, er bekymret for anonyme brukere som kommer med ytringer som kan være til skade for samfunnet, skriver VG.

– I noen av disse chatte-foraene er det ukjente profiler som gir uttrykk for ulike holdninger vi definitivt bør titte nærmere på. Hvis vi ikke vet hvem de er, så må vi prøve å finne det ut, sier Sjøvold.

Gjeldende lovgivning gir ikke PST slike muligheter. Justisminister Monica Mæland (H) er villig til å lytte.

– Jeg har bedt PST jobbe fram et grunnlag. Så skal vi ta en vurdering i regjeringen, og eventuelt gå til Stortinget, sier hun.

Ropstad vil gjøre sosiale medier tryggere for unge

Samtidig så vil Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF), innføre strengere tiltak mot sosiale medier.

– Jeg mener vi må jobbe internasjonalt for å straffeforfølge dem i større grad og stille dem til ansvar. Vi bør også se på om vi kan stille krav til algoritmene. For eksempel er vi bekymret for dette med selvmord og selvskading. Her ser vi at algoritmene kan være med å forsterke negative inntrykk, sier Ropstad til Aftenposten.

Ropstad tror på Biden og hans nye administrasjon.

– Jeg har virkelig håp om at den nye administrasjonen til Biden vil stille strengere krav. På samme måte har EU en bedre posisjon og større makt, sier han.

