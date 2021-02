annonse

annonse

Nå sier Frp-leder Siv Jensen at nasjonalkonservative er velkomne i partiet.

Det er ikke lenge siden Frp-nestleder Sylvi Listhaug sa hun fikk frysninger av ordet «nasjonalkonservativ», skriver NTB.

En av begrunnelsene for å ekskluderte Oslo Frps leder, Geir Ugland Jacobsen før jul, var at han ville dra partiet i en nasjonalkonservativ retning.

annonse

Frp-leder Siv Jensen uttalte den gang at de som ønsker at Frp skal bli et nasjonalkonservativt parti, må finne seg et annet parti. Nestleder Sylvi Listhaug uttalte at hun fikk frysninger av ordet «nasjonalkonservativ», og at det minnet henne om nasjonalsosialisme, skriver NTB.

Nå mener imidlertid Jensen at det er greit å kalle seg nasjonalkonservativ i Frp.

– Jeg mener det er helt greit, så lenge man erkjenner at Frp er et liberalistisk folkeparti som er opptatt av å ivareta det som til enhver tid står i vårt partiprogram, sier Jensen.

annonse

Frp-lederen påpekte også at Listhaug ba om unnskyldning for å bruke så sterke ord om gruppen som kjenner seg igjen som nasjonalkonservative.

– Man ønsker jo ikke å stigmatisere så mange velgere som både er opptatt av konservative verdier og opptatt av å sette norske verdier først, det har Frp alltid gjort, sier Jensen.

På Norfaktas måling for Klassekampen og Nationen sist fredag fikk Frp kun 6,4 prosent oppslutning – den dårligste målingen på 26 år.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474