Et utvalg har fått i oppdrag å fjerne ord som far, mor, kvinne og mann fra barneloven for å gjøre den kjønnsnøytral.

Utvalget har kommet frem til at terminologien må endres drastisk av hensyn til at noen familier «ser annerledes ut», skriver Nettavisen.

«Selv om de aller fleste barn i Norge fortsatt vil vokse opp med en mor som er både biologisk og juridisk kvinne, og enten en far eller medmor, ønsker utvalget å ta høyde for at noen familier ser annerledes ut, og at språket er viktig for dem.» står det i utredningen.

Sp-politiker, Jenny Klinge, mener det er regelrett tøv å fjerne «mor» og «far» fra lovgivningen.

– Det som provoserer meg mest er at vi ikke forholder oss til biologisk kjønn som en naturlig størrelse. Hvis vi slutter å forholde oss til biologisk kjønn og tillater en utglidning der sosialt kjønn skal overstyre alt som handler om fysiske og biologiske realiteter, da er vi ute å kjøre, sier hun.

Klinge er klar på hva som er en mann og hva som er en kvinne.

– Så lenge man har eggstokker er man ikke en mann. Hun kan godt identifisere seg som en mann. Men det er fortsatt en kvinne. Det er det som er hovedpoenget. Og vi trenger ikke gjøre dette så mye vanskeligere.

Sp-politikeren, som sitter i justiskomiteen på Stortinget, er også klinkende klar på at det finnes kun to kjønn.

– Jo, det går utover noen. Blant annet de stakkars ungene. Det er godt at vi har en kultur som forholder seg til naturen og praktiske realiteter – som at det finnes to kjønn. Folk må få ha den identiteten de vil, men vi kan ikke godta at biologisk kjønn blir utdefinert, sier Klinge.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) er avventende med å si hva han mener om forslaget.

– Etter mitt syn er det ikke noe mål i seg selv å bruke kjønnsnøytrale uttrykk i en slik sammenheng, men jeg forstår at det kan være praktisk å gjøre teksten enklere noen steder. Da kan det nok være et godt forslag å bruke ordet «forelder» eller «foreldre» de stedene det passer godt, sier Ropstad.

Leder i organisasjonen FRI, Inge Alexander Gjestvang, synes derimot at forslaget er fornuftig.

– Jeg tenker det er positivt at vi har et nøytralt språk der det er mulig. Det åpner noen ekstra dører, sier Gjestvang.

– Det er et sunnhetstegn for et samfunn å kunne ivareta sine minoriteter på en god måte, og at vi ser og anerkjenner folks liv og eksistens blant annet i lovverket, uavhengig av hvor mange de er, avslutter han.

