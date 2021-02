annonse

Ingen fortjener å bli kalt populist fordi man kjører dieselbil, fastslår Ap-leder Jonas Gahr Støre. Han tror Ap og Sp kan bli enige om klima.

– Folk som kjører dieselbil, har jeg ikke tenkt å kalle populister, sier Støre til NTB.

På en pressekonferanse i forbindelse med Arbeiderpartiets landsstyremøte tirsdag, distanserte AP-partilederen seg fra et utspill som Aps energi- og miljøpolitiske talsperson Espen Barth Eide hadde kommet med til NTB i forrige uke. Da sa Eide at han tror Senterpartiet «nå tar tak i en del litt populistiske symbolsaker, som skepsisen til at du ikke skal kunne kjøre i Kongens gate i Oslo med diesel-SUV».

På pressekonferansen tirsdag sa Støre at han ikke har behov for å bruke slike ord, og sier at man burde ha respekt for at mange mennesker kjører dieselbil i et langstrakt land som Norge.

Overfor NTB presiserer Støre at han heller ikke vil kalle Senterpartiet populistisk.

– Nei, det er ikke et begrep jeg har tenkt å bruke om dem, sier han.

– Vi har jobbet med klimamål i regjering og funnet sammen før. Jeg tror Senterpartiet har en tilnærming til dette som vi kan bli enige om.

Det hører med til historien at Støre tidligere har sagt til Dagsavisen at Vedum og Sp «spiller på populistiske strenger».

Eide har ikke besvart NTBs henvendelser om uttalelsen. Senterpartiet har ikke ønsket å kommentere saken.

