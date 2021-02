annonse

annonse

Borgarting lagmannsrett har avvist anken fra 16-åringen fra Syria som fredag ble varetektsfengslet. PST har siktet ham for forberedelser til terrorhandlinger.

– I likhet med tingretten finner lagmannsretten at det er skjellig grunn til mistanke om at siktede er skyldig etter siktelsen, og således at han var i ferd med å tilvirke giftblandinger, med terrorhensikt – dvs. i den hensikt å ta livet av «vantro», skriver lagmannsretten.

Dommerne viser til at noe gift allerede var laget, og mistanken om at han hadde til hensikt å utføre handlinger med den blir underbygget av uttalelser som er kommet fram i chattelogger etterforskningen har avdekket innholdet i, skriver NTB

annonse

Det er spesielle vilkår i loven for å varetektsfengsle barn under 18 år, men Politiets sikkerhetstjeneste (PST) fikk fredag medhold av Oslo tingrett i kravet om å fengsle 16-åringen i to uker. Gutten er siktet for forberedelser til terrorhandling etter at stoffene eksperter i Kripos har analysert, ble konstatert til å kunne utgjøre et farepotensial.

Den 16 år gamle gutten er født i Raqqa i Syria, byen som tidligere ble omtalt som Islamsk stats (IS) hovedstad. Han skal ha kommet til Norge på familiegjenforening i 2015, skriver Aftenposten.

Han har så langt nektet å forklare seg for politiet, og retten mener det er en fare for flere kan være involvert saken og som også kan utgjøre en fare for at bevis kan bli ødelagt.

annonse

– I tillegg foreligger det bevisforspillelsesfare i form av sletting av datamateriale, skriver lagmannsretten.

De «vantro» det skal være snakk om er ikke-muslimer.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474