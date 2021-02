annonse

– Hva skjer egentlig om en benytter Frp-ledelsens egen metode, mot Frp-ledelsens eget oppgjør med Oslo Frp, og det de mener er uakseptable ytringer?

I Nidaros viser redaktør og tidligere SV-politiker Snorre Valen til hvordan Oslo Frps ekskluderte leder Geir Ugland Jacobsen gikk inn for å gjenreise Frp som et «patriotisk fyrtårn», til partiledelsens åpenbare fortvilelse. Det endte med at han ble kastet ut av partiet og at Oslo Frp ble satt under adminjistrasjon.

– For Siv Jensen og Sylvi Listhaug pleier vanligvis veien å være kort til anklager om «knebling av ytringsfriheten», når de selv får kritikk for å gå for langt i innvandringsdebatten. Så hva skjer egentlig om en benytter Frp-ledelsens egen metode, mot Frp-ledelsens eget oppgjør med Oslo Frp, og det de mener er uakseptable ytringer?

