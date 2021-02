annonse

NRK melder at mange soldater lever en uforutsigbar hverdag. Plutselig må de ut på øvelse i kulden midt i ingenmannsland. For å gjøre seg klare til strid får de utdelt alt av nødvendig utstyr.

Men bind og tamponger er ikke med, og Det vil Tillitsvalgtsordningen i Forsvaret (TVO) gjøre noe med, og ønsker derfor nå gratis sanitetsutstyr for vernepliktige kvinner.

– Burde sponses

Henny Kløven Lein, soldat på Garnisonen i Porsanger, mener dette er noe Forsvaret burde sponse jentene med.

– Vi blir ikke millionær av å være i førstegangstjenesten. Bind og tamponger er noe vi jenter trenger og noe vi har forbruk på, sier hun.

Allerede betalt

Oberstløytnant Vegard Norstad Finberg i Forsvarsdepartementet påpeker at kostnaden allerede er betalt indirekte av Forsvaret, og skriver i en e-post til NRK:

– Forsvaret utbetaler et tjenestetillegg til vernepliktige, uansett kjønn. Det er ment for å dekke soldatens private utgifter, som toalett- og hygieneartikler.

– Et verdispørsmål

Linnea Røbech, hovedtillitsvalgt for vernepliktige i Hæren, og TVO mener at Forsvaret burde tilrettelegge slik at alle har et likt utgangspunkt for å lykkes.

– Dette handler mer om et verdispørsmål, sier hun.

