Ekspertene fra Verdens helseorganisasjon (WHO) hevder under en felles pressekonferanse med det kinesiske Kommunistpartiet at det er «ekstremt usannsynlig» at koronaviruset oppsto på et laboratorium i Wuhan.

– Hypotesen om at det var en hendelse på et laboratorium er en ekstremt usannsynlig forklaring på hvordan viruset fant veien til befolkningen, sier danske Peter Ben Embarek, som leder WHOs ekspertgruppe i Wuhan i Kina.

Ifølge NTB går WHO langt at de ikke en gang anbefaler vider studier av om det oppsto i et kinesisk laboratorium.

– Dette er derfor ikke en hypotese vi vil anbefale videre studier av, sa han under pressekonferansen med representanter fra kinesiske mydigheter sittende ved sin side.

Kinas eneste laboratorium som forsker nettopp på coronavirus ligger i Wuhan, bare 16 km fra sjømatmarkedet hvor de første tilfellene angivelig dukket opp.

WHOs ekspertgruppe har gjennom sine undersøkelser i Wuhan de siste fire ukene ikke funnet virusets opphav. De har heller ikke funnet beviser for at viruset var i omløp i Wuhan før desember 2019.

– Det vi har sett, er at det var en typisk start på et gryende utbrudd, hvor det startet med et par sporadiske tilfeller tidlig i desember. Så utviklet det seg til mindre utbrudd, hvor sykdommen startet å spre seg i såkalte «klynger». Det er det som skjedde her i markedet i Wuhan, sa Embarek da ekspertene tirsdag presenterte sine foreløpige funn.

NTB har følgende tekst til sin artikkel sendt ut til norske medier:

«Embarek sier at de har funnet beviser for en rekke utbrudd i desember, cirka samme periode som utbruddet i sjømatmarkedet i Wuhan. Det kan ha vært andre kjente utbrudd av covid-19 i andre kinesiske regioner før Wuhan, ifølge ekspertene.

Men de har altså ikke funnet bevis for noen utbrudd i forkant av desember 2019, som regnes som måneden hvor viruset først ble påvist.

Det antas at viruset spredte seg fra flaggermus eller skjelldyr, men ekspertene har ennå ikke funnet kilden. Flaggermus anses som mindre sannsynlig, ifølge Embarek, som sier at gruppen derfor har forsøkt å se hvilke andre dyrearter som kan ha båret viruset.»

Det er en noe underlig logikk som presenteres under presskonferanser og årsaken til at flaggermus avskrives som kilden, har ikke NTB oppgitt. Embarek sa imidlertid følgende

– Det arbeidet som er gjort for å finne opprinnelsen til viruset fortsetter å peke mot et naturlig reservoar for dette og andre coronavirus blant flaggermus. Men fordi Wuhan ikke er en bu eller et område i nærheten av slike flaggermusmiljøer, så er et direkte hopp fra flaggermus til mennesker i Wuhan ikke særlig sannsynlig. Og derfor har vi prøvd å finne hvilke andre dyrearter som ble fraktet inn og ut av byen som kunne ha introdusert eller bidratt til å introdusere viruset inn i sjømatmarkedet, sier Embarek.

Deretter beskriver han hvordan sjømatmarkedet i hovedsak solge frossenvarer, men også noen «husdyrprodukter» fra forskjellige steder i Kina. Han sier også at de fortsetter undersøkelsene, inkludert mot sporet frossenvarer. Det kinesiske kommunistpartiet har tidligere kommet med hypotensen at viruset skulle ha kommer fra utlandet i form av frossenmat.

Embarek sa også at det hadde blitt gjennomført et stort antall undersøkelser på både ville dyr og husdyr over hele Kina men uten at de hadde funnet noen utbredelse av dette coronaviruset. Så hvordan kan det da ha dukket opp gjennom dyr andre enn flaggermus på markedet i Wuhan? Det sier den danske WHO-byråkraten ingenting om.

Men mens WHO fortsettere å forfølge Kommunistpartiets diskrediterte teori om at coornaviruset skulle ha kommet med frossenmat, ønsker de å lukke døra helt for videre undersøkelser om viruset kan ha sluppet ut fra den eneste kjente kilden i Wuhan hvor det faktisk var flaggermusvirus, nemlig Chinese Institute of Virology.

WHO sier at de har undersøkt fire hypoteser basert på «tilgjengelig kunnskap og teorier». 1. Direkte overføring fra flaggermus til mennesker. 2. Introduksjon (fra falggermus) gjennom en annen art til mennesker. 3. At det kom til Wuhan gjennom frossenmat og 4. At det var en hendelse på et laboratorium.

Av disse fire sier Embarek at WHO går videre med hypotese 2 og 3, og også med 1. Men de erklærer altså uten videre begrunnelse annet enn at hypotesen er usannsynlig at WHO ikke vil undersøke videre i fremtiden hvorvidt opprinnelsen kan skyldes en hendelse i et laboratorium.

– Funn tyder på at laboratoiehypotesen er svært usannsynlig som en introduksjon til mennesker og derfor ikke er en hypotese som det foreslår seg å undersøke nærmere i vårt arbeid med å forstå opprinnelsen til viruset, sier han.

Dermed erklærer WHO at de ikke engang vil undersøke nærmere om viruset kan ha lekket ut av det eneste laboratoriet som forsket på slike viruset i hele Kina, og som lå i Wuhan, bare 16 km fra det markedet som kinesiske myndigheter har pekt på, men som ingen funn så langt viser hvilke dyr som eventuelt skulle ha hatt viruset og overført det til mennesker.

I løpet av 2020 kom det massiv kritikk mot WHO for å være under sterk påvirkning fra kinesiske myndigheter.

– De er veldig Kina-sentriske, sa han i april 2020 og mente at organisasjonen til syvende og sist veiede kinesiske hensyn tyngst.

I mai brøt Trump med WHO og holdt tilbake finansiering.

Heller ikke den kritikken mot WHOs tette koplinger til Kina nevner NTB i sin sak fra pressekonferansen. Svært mange medier i Vesten følger lojalt Kommunistpartiets og WHOs linje og hevder det er konspirasjonsteorier at viruset lekket ut fra et laboratorium.

Den meget underlige pressekonferansen kan sees her.

